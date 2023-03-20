Tosun Paşa’nın ikinci baharı

Sakatlıkların da etkisiyle bekleneni veremediği 5 yıllık Avrupa kariyerinin ardından bu sezon Beşiktaş'taki üçüncü dönemini geçiren Cenk Tosun, teknik direktörlüğedediği Şenol Güneş'in getirilmesiyle müthiş bir çıkış yakaladı. Bu sezon Süper Lig'deBeşiktaş kariyerinde ikinci kez çift haneli rakamları görerek takımının aldığıkatkı sağladı.İstanbulspor maçında ağları sarsıp 1 de asist yaparak siyah-beyazlı ekipteki 5.5 yıllık kariyerinde gol sayısını 80'e çıkaran Tosun Paşa, bu performansıyla bir başka başarıya daha imza attı.Yakaladığı çıkış sonrası A Milli Takım'a da çağrılan Cenk, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Stefan Kuntz'un forvette 1 numarası konumunda bulunuyor.Tosun'un penaltısız şekilde 15 gole doğrudan ya da asistle katkı vermesi durumunda 1+1 yıllık mukavelesi otomatik olarak uzayacak. 3 asiste ulaşan tecrübeli futbolcunun attığı 13 golün 2'si penaltıdan geldi. Cenk'in 1 kez daha ağları sarsması ya da gol pası vermesi durumunda opsiyon maddesi devreye girecek. Yönetim, 31 yaşındaki forvete10.5 milyon TL'lik kazancı gelecek sezon 18 milyon TL'ye çıkacak olan Cenk'e, iki yıllık sözleşme ile birlikte daha yüksek bir rakam verilmesi bekleniyor.Beşiktaş'ta boyun bölgesinde şişlik ve ağrı şikâyeti olan Valentin Rosier'de kistik oluşum tespit edildi. Fransız sağ beke Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde cerrahi tedavi uygulandı.23 yaşındaki stoper Talha, A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı. Rosier'in 1 hafta içinde idmanlara başlayacağı öğrenildi.ŞENOL Güneş, İstanbulspor galibiyeti sonrası takıma 3 gün izin verdi. Tecrübeli teknik adamın gelen galibiyetlerle keyiflendiği ve oyuncularına da soyunma odasında emekleri ve çabaları için teşekkür ederek izne gönderdiği belirtildi. Siyah-beyazlılar, milli ara dönüşünde oynanacak F.Bahçe derbisinin hazırlıklarına çarşamba günü başlayacak.