Toure güç depoluyor

Siyah-beyazlıların hücumdaki önemli isimlerinden El Bilal Toure, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalarda olamayacak. Adalesinden sorun yaşayan 24 yaşındaki futbolcunun 3 hafta forma giymesi beklenmiyor. Malili oyuncu, bir an önce sahalara dönmek ve sakatlık süresini kısaltabilmek adına bireysel olarak çalışmalar yürütüyor. Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu dün salonda bireysel çalışma gerçekleştirdi. İşi sıkı tutan Toure, ekstra çalışmalarla kendisini güçlü tutmaya gayret ediyor.

TOURE NE YAPTI?

5 MAÇ

2.2 ŞUT ORTALAMASI

1.61 GOL BEKLENTISI

13.6 ISABETLI PAS

8 IKILI MÜCADELE ALMA