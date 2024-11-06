Transfer bekliyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Malmö ile oynayacakları Avrupa maçı öncesi önemli mesajlar verdi, kış döneminde yönetimden transfer istedi. İşte o açıklamalardan öne çıkanlar: "
Transfer döneminde iyi iş yaptık ama hâlâ hazır değiliz. Bir transfer dönemi daha gerekiyor. Herkes alternatif ister. Birçok etken bizi sınırlandırdı. Kış transfer döneminden sonra elimizdeki kadronun daha güçlü olmasını umuyoruz. Herkesin istediği bu. Son iki maçta yediğimiz gollerden mutsuzum. Oyuncularımla konuştum. Onlar da insan. Önemli olan hatadan ders almak.
SİSTEM DEĞİŞMEYECEK
İmmobile yok, Rashica ve Paulista bizimle idmandaydı. İkisi de kadroda olacak ama ilk 11'i maçta göreceğiz. Sistemi değiştirmeyeceğim. Biz olan oyuncularla oynayacağız. Bu maçta en iyi tercihimiz ne olacak göreceğiz.
Mustafa ve Semih bizim için iyi seçenekler. Her maçın ayrı bir hikâyesi var. Kasımpaşa benim için üzücüydü. Bu kez Avrupa'dayız. Gruptan çıkmak istiyoruz.
Bu maç bizim için büyük bir adım olacak. Saha avantajımız olacak. Maccabi Tel Aviv maçımız ne yazık ki iç sahada değil ama elimizden geldiğince savaşacağız."