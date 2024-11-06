Transfer bekliyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Malmö ile oynayacakları Avrupa maçı öncesi önemli mesajlar verdi, kış döneminde yönetimden transfer istedi.Transfer döneminde iyi iş yaptık ama hâlâ hazır değiliz. Bir transfer dönemi daha gerekiyor. Herkes alternatif ister. Birçok etken bizi sınırlandırdı. Kış transfer döneminden sonra elimizdeki kadronun daha güçlü olmasını umuyoruz. Herkesin istediği bu.İmmobile yok, Rashica ve Paulista bizimle idmandaydı. İkisi de kadroda olacak ama ilk 11'i maçta göreceğiz.Mustafa ve Semih bizim için iyi seçenekler. Her maçın ayrı bir hikâyesi var.Bu maç bizim için büyük bir adım olacak. Saha avantajımız olacak.