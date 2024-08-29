Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhrost, Gedson Fernandes'in de katıldığı basın toplantısında hedeflerinin Lugano'yu elemek olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Bir planımız var, o da UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmak.Takım adına işlerin olumlu ilerlediğini dile getiren Van Bronckhorst,. Ligde ilk iki maçımızı kazandık. Avrupa Ligi'nde de yolumuza devam edeceğimizden eminim. İlk maçta kolay goller yediğimizi söyleyebilirim. Bu konuda zaman içerisinde gelişeceğiz. Hücumu geliştirirken, takım savunmasını da geliştirmemiz ve kolay gol yeme konusunu engellememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.Deneyimli hoca, transfer konusunda ise şunları söyledi: "Uduokhai'nin aramıza katılmasından çok memnunum ancak 'Transfer bitti' diyemem. Gelen ve gidenler olabilir. Son zamanlardaki enerjimizi bu konuya harcadık.Kadro derinliği oluşturmak istiyoruz. Sezon çok uzun. Bu sürede tüm oyuncuları kullanacağız."Beşiktaş'ta çıktığı dört maçta da skora katkı sağlayamayı başaran Rafa Silva, 3 gol-2 asist üretti. Portekizli yıldız, bu karşılaşmada da takımın en büyük kozlarından birisi olacak.ilk maçta iki gol atan Gedson Fernandes, rövanşta yüzde yüzlerini sahaya yansıtıp Avrupa Ligi'ne katılmayı hedeflediklerini söyledi. Portekizli yıldız, "Çok zor bir mücadelemiz var.Geçen yılı konuşmanın manası yok, kötüydü. Yeni teknik direktör ve futbolcular takıma katıldı. Hoca, öz güven getirdi. Ciro Immobile ve Rafa Silva'nın kaliteleri belli. Önemli olan birlikte bir şeyleri başarabilmek" diye konuştu.TEKNİK direktör Giovanni van Bronckhorst, Lugano maçında iç saha sistemiyle takımı oyuna çıkaracak. Deplasmanda Ndour, Musrati ve Gedson'un bir arada olduğu 4-3-3 dizilişiyle karşılaşmaya başlayan Hollandalı hocanın bu akşam 4-2-3-1 dizilişine döneceği,Ayrıca Emirhan Topçu'nun sol stoper, Arthur Masuaku'nun da sol bek olarak takımdaki yerini alması bekleniyor.