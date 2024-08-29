Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhrost, Gedson Fernandes'in de katıldığı basın toplantısında hedeflerinin Lugano'yu elemek olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Bir planımız var, o da UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmak. Sahaya kazanacak takımı çıkartmayı hedefliyorum. Gelişmeye devam etme niyetindeyiz. Muhtemelen kadroda bazı farklılıklar görebilirsiniz" dedi.
İLK MAÇTA KOLAY GOLLER YEDİK
Takım adına işlerin olumlu ilerlediğini dile getiren Van Bronckhorst, "Sezona Süper Kupa'yla harika bir şekilde başladık
. Ligde ilk iki maçımızı kazandık. Avrupa Ligi'nde de yolumuza devam edeceğimizden eminim. İlk maçta kolay goller yediğimizi söyleyebilirim. Bu konuda zaman içerisinde gelişeceğiz. Hücumu geliştirirken, takım savunmasını da geliştirmemiz ve kolay gol yeme konusunu engellememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
SEZON UZUN, HERKES OYNAYACAK
Deneyimli hoca, transfer konusunda ise şunları söyledi: "Uduokhai'nin aramıza katılmasından çok memnunum ancak 'Transfer bitti' diyemem. Gelen ve gidenler olabilir. Son zamanlardaki enerjimizi bu konuya harcadık. Transfer dönemi bittiğinde iyi bir kadromuz olması gerekiyor.
Kadro derinliği oluşturmak istiyoruz. Sezon çok uzun. Bu sürede tüm oyuncuları kullanacağız."
GÖZLER RAFA'DA
Beşiktaş'ta çıktığı dört maçta da skora katkı sağlayamayı başaran Rafa Silva, 3 gol-2 asist üretti. Portekizli yıldız, bu karşılaşmada da takımın en büyük kozlarından birisi olacak.
KAZANMAYA ODAKLANDIK
Lugano'ya
ilk maçta iki gol atan Gedson Fernandes, rövanşta yüzde yüzlerini sahaya yansıtıp Avrupa Ligi'ne katılmayı hedeflediklerini söyledi. Portekizli yıldız, "Çok zor bir mücadelemiz var. Bunun bilincindeyiz ve tek odak noktamız kazanmak.
Geçen yılı konuşmanın manası yok, kötüydü. Yeni teknik direktör ve futbolcular takıma katıldı. Hoca, öz güven getirdi. Ciro Immobile ve Rafa Silva'nın kaliteleri belli. Önemli olan birlikte bir şeyleri başarabilmek" diye konuştu.
4-2-3-1'E DÖNÜŞ
TEKNİK direktör Giovanni van Bronckhorst, Lugano maçında iç saha sistemiyle takımı oyuna çıkaracak. Deplasmanda Ndour, Musrati ve Gedson'un bir arada olduğu 4-3-3 dizilişiyle karşılaşmaya başlayan Hollandalı hocanın bu akşam 4-2-3-1 dizilişine döneceği, orta alandan Ndour'u yedeğe çekip, Semih Kılıçsoy'u 11'e dahil edeceği kaydedildi.
Ayrıca Emirhan Topçu'nun sol stoper, Arthur Masuaku'nun da sol bek olarak takımdaki yerini alması bekleniyor.