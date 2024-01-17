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Giriş Tarihi: 17.1.2024

Transfer müjdesi: 3 oyuncu alacağız

Ogün ŞAHİNOĞLU
Transfer müjdesi: 3 oyuncu alacağız

Oyunu geliştirmeye çalıştığını belirten Beşiktaş’ın hocası Santos, takıma gereken takviyelerin yapılacağını söyledi

Maç sonu tribünlere üçlü çektiren Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, zorlu bir rakip karşısında aldıkları farklı galibiyetin önemli olduğunu söyledi. Portekizli hoca, "İlk yarıda istediğimiz gibi oynayamadık. Ama devre arasında oyuncularımıza bunu düzeltmek zorunda olduğumuzu söyledik. 2. yarıda daha hırslıydık. Pozisyonlar bulduk ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Şu ana kadar tüm takımla 2 idman yapabildim. Çok çalışmak ve gelişmek zorundayız. Zaman lazım, oyuncularla daha çok idman yapmalıyım. Transfer için çalışmalarımız devam ediyor. 2-3 oyuncu getirmeyi düşünüyoruz. Şu anda bu kadro ile elimizden geleni yapmalıyız" diye konuştu.

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Transfer müjdesi: 3 oyuncu alacağız
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