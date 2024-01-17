Transfer müjdesi: 3 oyuncu alacağız

Maç sonu tribünlere üçlü çektiren Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, zorlu bir rakip karşısında aldıkları farklı galibiyetin önemli olduğunu söyledi. Portekizli hoca, "İlk yarıda istediğimiz gibi oynayamadık.2. yarıda daha hırslıydık. Pozisyonlar bulduk ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Şu ana kadar tüm takımla 2 idman yapabildim. Çok çalışmak ve gelişmek zorundayız. Zaman lazım, oyuncularla daha çok idman yapmalıyım.Şu anda bu kadro ile elimizden geleni yapmalıyız" diye konuştu.