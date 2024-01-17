Transfer müjdesi: 3 oyuncu alacağız

Oyunu geliştirmeye çalıştığını belirten Beşiktaş’ın hocası Santos, takıma gereken takviyelerin yapılacağını söyledi
Maç sonu tribünlere üçlü çektiren Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, zorlu bir rakip karşısında aldıkları farklı galibiyetin önemli olduğunu söyledi. Portekizli hoca, "İlk yarıda istediğimiz gibi oynayamadık. Ama devrearasında oyuncularımızabunu düzeltmek zorunda olduğumuzusöyledik. 2. yarıda daha hırslıydık. Pozisyonlar bulduk ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Şu ana kadar tüm takımla 2 idman yapabildim. Çok çalışmak ve gelişmek zorundayız. Zaman lazım, oyuncularla daha çok idman yapmalıyım. Transfer için çalışmalarımızdevam ediyor. 2-3 oyuncu getirmeyidüşünüyoruz. Şu anda bu kadro ile elimizden geleni yapmalıyız" diye konuştu.