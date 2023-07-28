Transferde değil sahada yarışacağız

Şenol Güneş: Diğer takımlara bakarak oyuncu almıyoruz. En iyi futbolcularla en iyi oynamanın garantisi yok. Biz sahada yarışacağız
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın performansından memnun olduğunu söyledi. Deneyimli hoca, "Bizim için avantajlı bir skor ancak yeterli değil. Semih'inperformansı beni sevindirdi. Yetenekli veönü açık bir oyuncu ama zamana ihtiyacıvar. Hedefimiz üç kulvarda yarışmak, her oyuncuya ihtiyacımız var. Giren ve çıkanlar olumsuz etkilenmemeli" dedi. F.Bahçe ve G.Saray'ın yaptığı yıldız transferlerle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Kulübün ekonomisiyle en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Kulüp elinden gelen gayreti gösteriyor. Yapılmadı diye birine saldırmak doğru değil. Sahada yarışacağız. En iyi oyuncularla en iyi oynamanın garantisi yok. Diğertakımlara bakarak oyuncu almıyoruz."
Burak hoca yerinde duramadı
Beşıktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in ekibine antrenör olarak katılan eski futbolcu Burak Yılmaz, ilk resmi maçına çıktı. 38 yaşındaki hoca, yedek kulübesinde Güneş'in arkasında beklerken sık sık oyunculara uyarılarda bulundu. Pozisyonlarda yaşadığı heyecan da dikkat çekti.