Transferde değil sahada yarışacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın performansından memnun olduğunu söyledi. Deneyimli hoca, "Bizim için avantajlı bir skor ancak yeterli değil.Hedefimiz üç kulvarda yarışmak, her oyuncuya ihtiyacımız var. Giren ve çıkanlar olumsuz etkilenmemeli" dedi. F.Bahçe ve G.Saray'ın yaptığı yıldız transferlerle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Kulübün ekonomisiyle en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Kulüp elinden gelen gayreti gösteriyor. Yapılmadı diye birine saldırmak doğru değil. Sahada yarışacağız. En iyi oyuncularla en iyi oynamanın garantisi yok.Beşıktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in ekibine antrenör olarak katılan eski futbolcu Burak Yılmaz, ilk resmi maçına çıktı. 38 yaşındaki hoca, yedek kulübesinde Güneş'in arkasında beklerken sık sık oyunculara uyarılarda bulundu. Pozisyonlarda yaşadığı heyecan da dikkat çekti.