Tribünde şölen

Beşiktaşlı taraftarlar derbi heyecanını ve kulübün 121. kuruluş yıl dönümünün coşkusunu bir arada yaşadı.siyah-beyazlı taraftarlar da tribünde günün önemini anlatan koreografi yaptı.Kapalı tribünde Beşiktaş'ın 1903'ten itibaren kullandığı logolar ve kulüp kurucularının görüntüsünün yer aldığı bir pankart açılırken, kale arkasında ise "Optik Başkan" olarak tanınan eski Beşiktaş tribün liderlerinden Mehmet Işıklar ile "Mühendis Oktay" olarak bilinen Oktay Akdemir'in görseli yer aldı