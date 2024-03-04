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Giriş Tarihi: 4.3.2024

Tribünde şölen

Ogün ŞAHİNOĞLU
Tribünde şölen

Kapalı tribünde Beşiktaş’ın 1903 yılından itibaren kullandığı logolar ve kulüp kurucularının görüntüsünün yer aldığı bir pankart açıldı, hayata veda eden tribün liderleri de unutulmadı

Beşiktaşlı taraftarlar derbi heyecanını ve kulübün 121. kuruluş yıl dönümünün coşkusunu bir arada yaşadı. Yönetim, doğum gününe özel stadın dışını futbolcuların fotoğraflarıyla süslerken siyah-beyazlı taraftarlar da tribünde günün önemini anlatan koreografi yaptı.



Kapalı tribünde Beşiktaş'ın 1903'ten itibaren kullandığı logolar ve kulüp kurucularının görüntüsünün yer aldığı bir pankart açılırken, kale arkasında ise "Optik Başkan" olarak tanınan eski Beşiktaş tribün liderlerinden Mehmet Işıklar ile "Mühendis Oktay" olarak bilinen Oktay Akdemir'in görseli yer aldı
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Tribünde şölen
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