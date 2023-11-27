Tribünlerden Filistin’e destek

Samsunsporlu taraftarlar, Filistin’in yanında olduklarını açtıkları bayraklarla gösterirken, İsrail’i de protesto etti
Samsunsporlu taraftarlar, 11 yıl sonra şehre gelen Beşiktaş'a karşı oynadıkları karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Tribünleri doldurankırmızı-beyazlı futbolseverler, takımlarıiçin 90 dakika boyunca coşkulu tezahüratlaryaparken, İsrail'in zulmüne karşıFilistin'e de açtıkları bayraklarla destekverdi. Samsun ve çevre illerde yaşayan siyah-beyazlı taraftarlar da 19 Mayıs Stadı'nda deplasman tribününü doldurdu. Stadyumda 19 bin 912 seyirci yer aldı.
KOCADAĞ SAMSUN'DA
BEŞİKTAŞ'IN deplasmanda oynadığı Samsunspor maçında yönetim kurulunu temsilen protokol tribününde asbaşkan Emre Kocadağ yer aldı. Kocadağ'a, yönetim kurulu üyelerinden Bilgihan Cenk Sürmen ve Ali Bayrak eşlik etti.
'MALİYETE BAKMAMTRANSFERLER GELECEK' BEŞİKTAŞ'TA 3 Aralık'ta gerçekleşecek seçim öncesi çalışmalarını sürdüren başkan adayı Serdal Adalı, dün sabah Antalya'da kongre üyeleriyle bir araya geldi. Seçilmeleri halinde devre arasında takımı güçlendireceklerini söyleyen Adalı, "İhtiyacımız olan ve Rıza hocanında istediği bir futbolcu varsa; biraz pahalı, maliyetiyüksek diye düşünmeyeceğiz. Gerekli transferleri yapacağız. Yönetimle takım arasında bir profesyonel olmalı. Bu da Mehmet Özdilek olacak" dedi.