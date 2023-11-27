Tribünlerden Filistin’e destek

Samsunsporlu taraftarlar, 11 yıl sonra şehre gelen Beşiktaş'a karşı oynadıkları karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.Samsun ve çevre illerde yaşayan siyah-beyazlı taraftarlar da 19 Mayıs Stadı'nda deplasman tribününü doldurdu.BEŞİKTAŞ'IN deplasmanda oynadığı Samsunspor maçında yönetim kurulunu temsilen protokol tribününde asbaşkan Emre Kocadağ yer aldı. Kocadağ'a, yönetim kurulu üyelerinden Bilgihan Cenk Sürmen ve Ali Bayrak eşlik etti.3 Aralık'ta gerçekleşecek seçim öncesi çalışmalarını sürdüren başkan adayı Serdal Adalı, dün sabah Antalya'da kongre üyeleriyle bir araya geldi. Seçilmeleri halinde devre arasında takımı güçlendireceklerini söyleyen Adalı, "İhtiyacımız olan veGerekli transferleri yapacağız. Yönetimle takım arasında bir profesyonel olmalı. Bu da Mehmet Özdilek olacak" dedi.