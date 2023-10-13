Tudor’un G.Saray’daki yardımcılarını aldı

Beşiktaş’ın genç hocası Burak Yılmaz, teknik heyetini Igor Tudor ile G.Saray’da çalışan iki Hırvat antrenörle güçlendirdi
Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğunu kongere sonuçlanana kadar Burak Yılmaz'la teslim etmişti. İlk maçını kazanan genç çalıştırıcı rotasını Galatasarayderbisine çevirdi. Ezeli rakibini yenip, rüştünüispat etmek isteyen Yılmaz, uzun vadeli olarak görevin verilmesi halinde hazırlıksız yakalanmak istemiyor. Çiçeği burnunda hocanın, teknik kadrosuna yabancı iki ismi katmak isteği olumlu karşılandı. Yönetim dün yaptığı açıklamayla Hari Vukas'ınyardımcı antrenörlüğe, Toni Modric'in ise atletik performansantrenörlüğüne getirildiğini açıkladı. İki isim İgor Tudor döneminde G.Saray'da çalışmıştı. Vukasson olarak Marsilya, Modric ise Hajduk Split'te görevyaptı. Bu arada Hırvat basını, Marsilya'dan ayrılan Tudor'un Beşiktaş'ın başına geçeceğini iddia etti.