Türk halkının gücünü gördünüz

Beşiktaş'ın İngiliz kanat oyuncusu Nathan Redmond, Daily Mail'e açıklamalarda bulundu.başlığıyla yayınlanan röportajda deprem felaketinde Türkiye'deki dayanışmaya vurgu yapan yıldız futbolcu "Türk halkının kültürünün gücünü gerçekten gördük. Birbirlerine yardım etmek için gereken her şeyi yaptıklarını gördünüz.Herkes yardım etmek için üzerine düşeni yapıyordu. Bu durum Türkiye'deki büyük kulüplerin neyi temsil ettiklerini anlamama yardımcı oldu" diye konuştu.