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Giriş Tarihi: 2.6.2023

Türk halkının gücünü gördünüz

Türk halkının gücünü gördünüz

Daily Mail’e konuşan Redmond, deprem felaketinde Türk halkının dayanışma gücüne vurgu yaptı

Beşiktaş'ın İngiliz kanat oyuncusu Nathan Redmond, Daily Mail'e açıklamalarda bulundu. "Türkiye'de taarruz eden bir boğa" başlığıyla yayınlanan röportajda deprem felaketinde Türkiye'deki dayanışmaya vurgu yapan yıldız futbolcu "Türk halkının kültürünün gücünü gerçekten gördük. Birbirlerine yardım etmek için gereken her şeyi yaptıklarını gördünüz. Ligdeki her takım bağış yapmak için bir araya geldi. Herkes yardım etmek için üzerine düşeni yapıyordu. Bu durum Türkiye'deki büyük kulüplerin neyi temsil ettiklerini anlamama yardımcı oldu" diye konuştu.

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Türk halkının gücünü gördünüz
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