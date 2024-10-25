Türk öpücüğü

Sahadan üç puanla ayrılan Beşiktaş, rotasını pazartesi günü oynayacağı Galatasaray derbisine çevirdiGeçen sezon Beşiktaş'a sadece 3 gol katkısında bulunan Gedson Fernandes, bu sezon fırtına gibi esiyor. Portekizli yıldız, Süper Lig'de 3 kez ağları sarsarken UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4. kez fileleri havalandırıp Beşiktaş'ın en skorer oyuncusu oldu. Fernandes'in bu turnuvadaki son üç golünün asisti Rafa Silva'dan geldi.Beşiktaş ve Lyon takımları TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın anısına kollarında siyah bantla maça çıktı. Fransız ekibi, önceki gün de sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımlamıştı.Beşiktaş'ın galibiyet golünü kaydeden Gedson Fernandes " Maça da kötü başladık aslında. İlerleyen sürelerde çok iyi reaksiyon verdik. Çok önemli bir galibiyet oldu. Önemli olan takımın kazanması, iyiye gitmesi. Bu tür sonuçlarla ileriye doğru gitmeliyiz" dedi.