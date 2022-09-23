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Giriş Tarihi: 23.9.2022

Türkiye’de basit fauller çalınıyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Türkiye’de basit fauller çalınıyor
İngiltere'de hakemler kolay faullere inanmadığı için karşılaşmayı devam ettiriyor. Burada ise verilebiliyor. Bu da oyunun akışını zedeliyor!
Zirveden sadece iki puan gerideyiz ancak sezon sonunda nerede olacağınız önemli. Maçı kazanır ya da kaybedebilirsin. Önemli olan savaşmak!
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Nathan Redmond, geride kalan iki haftalık süreci değerlendirirken taraftarlara övgüler yağdırdı. İngiliz yıldız, "İstediğimiz sonuçları alamazsak da bize gösterilen sevgi ve destek inanılmazdı. Şimdi birkaç günümüz var, önümüzdeki maça hazırlanmak için. Taraftarımız için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. Premier Lig ile Süper Lig'i kıyaslayan tecrübeli futbolcu şu ifadeleri kullandı:

VODAFONE PARK'IN ATMOSFERİ İNANILMAZ
"Burası benim beklentilerimden çok daha iyi. Tesis, ortam, saha iyi. Vodafone Park'ta atmosfer inanılmaz. Farklılık olarak, oyun anlamında, oyunun temposunun İngiltere'ye göre daha düşük olduğunu söyleyebilirim. Premier Lig'de bazen futbolcular hakemi aldatmaya yönelik basit faul almaya çalışıyor. Hakemler inanmadığı için oyunu devam ettiriyor. Türkiye'de ise bazen kolay fauller verilebiliyor. Bu oyunun akışını biraz zedeleyebiliyor. Biz Beşiktaş'ız. Rakiplerimiz zaman kazanmak ve baskımızı hafifletmek için bu yollara başvurabiliyor."

İLGİ HOŞUMA GİTTİ, MACERAYA ATILMAK İSTEDİM
"Şu anda ligde zirveden sadece 2 puan gerideyiz. Sezon eylülde, ekimde bitmiyor. Ligin sonunda nerede olacağınız önemli. Maç kazanılır, kaybedilir. Önemli olan savaşmaya ve mücadeleye devam etmek. Futbolun doğasında olan şey. Bizim taraftarlarımıza çok ihtiyacımız var. İniş ve çıkışlarda onların yanımızda olması çok önemli. Puan olarak kötü durumda değiliz, devam edeceğiz. Beşiktaş'a geliş sürecimde gösterilen ilgi hoşuma gitti ve yeni bir maceraya atılmaya karar verdim. Valerien İsmael ile yaptığım konuşma beni çok etkiledi."

KASITLI OLARAK ZARAR VERİYORLAR
SAĞ ayak ikinci parmağının altındaki plantar plate yırtığı nedeniyle 5 maç kaçıran Rachid Ghezzal, iyileşmek ve bir an önce formasına kavuşmak istediğini söyledi. "İsmael'i istemediği için idmanlara çıkmıyor" iddialarına yanıt veren yıldız futbolcu, "Bu haberlerin kasıtlı olarak bize zarar vermek için yapıldığını söylemek isterim. Taraftarlarımız bilsinler ki her zamanki gibi yüzde 200'ümü vererek hazırlanıyorum. İyi niyetimden şüphe duyanlara şunu hatırlatmak isterim; Alanya maçında sakat olduğum halde oynamak istedim ve bu sebeple devre arası oyundan çıkmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı. Öte yandan Ghezzal, dünkü idmanda krampon giydi ve ayağını test etti ancak ağrı hissettiği için sağlık heyetinin raporu doğrultusunda saha çalışmalarına dahil edilmedi. Tecrübeli oyuncunun 2-3 gün içerisinde takım idmanına katılması hedefleniyor.

DELE ALLI MÜJDESİ
BEŞİKTAŞ'IN Ankaragücü'nü deplasmanda 3-2 yendiği maçta gol atan ancak sakatlanınca oyundan çıkmak zorunda kalan Dele Alli'nin tedavisi tamamlandı. Uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem nedeniyle son iki karşılaşmayı kaçıran İngiliz orta saha, takımla birlikte çalışmalara başladı. 26 yaşındaki futbolcunun dönüşü teknik heyetin yüzünü güldürdü. Dele Alli, F.Bahçe derbisinde forma giyebilecek.

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