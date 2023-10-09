Üç fire birden

Beşiktaş'ta üç futbolcu dünkü karşılaşmada talihsizlik yaşadı.ve 30. dakikada yerini Necip Uysal'a bıraktı. Karşılaşmanın 72. dakikasında ise bu kez Salih Uçan sakatlandı.Durumu ciddi gibi gözüken Salih'in net durumu bugün çekilecek MR'ın ardından belli olacak.mücadelenin ardından baldırı sarılı bir şekilde sahayı terk etti.