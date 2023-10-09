Üç fire birden

Beşiktaş'ta üç futbolcu dünkü karşılaşmada talihsizlik yaşadı. Fildişi Sahilli stoperEric Bailly, Ethemi ile girdiği ikili mücadeledesırtından sakatlanınca oyuna devamedemedi ve 30. dakikada yerini Necip Uysal'a bıraktı. Karşılaşmanın 72. dakikasında ise bu kez Salih Uçan sakatlandı. 29 yaşındaki orta sahaoyuncusu, sağ bacak arka adalesinden sorunyaşadı. Durumu ciddi gibi gözüken Salih'in net durumu bugün çekilecek MR'ın ardından belli olacak. Onur Bulut ise mücadelenin ardından baldırı sarılı bir şekilde sahayı terk etti.