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Giriş Tarihi: 9.10.2023

Üç fire birden

Üç fire birden
Beşiktaş'ta üç futbolcu dünkü karşılaşmada talihsizlik yaşadı. Fildişi Sahilli stoper Eric Bailly, Ethemi ile girdiği ikili mücadelede sırtından sakatlanınca oyuna devam edemedi ve 30. dakikada yerini Necip Uysal'a bıraktı. Karşılaşmanın 72. dakikasında ise bu kez Salih Uçan sakatlandı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, sağ bacak arka adalesinden sorun yaşadı. Durumu ciddi gibi gözüken Salih'in net durumu bugün çekilecek MR'ın ardından belli olacak. Onur Bulut ise mücadelenin ardından baldırı sarılı bir şekilde sahayı terk etti.

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Üç fire birden
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