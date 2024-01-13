Üç günde tedavi etti

Beşiktaş, salı akşamı Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederken Fernando Santos'un tribünde oturmasının, takımı ayağa kaldırmaya yettiği şeklindeki yorumları da beraberinde getirmişti. Çarşamba günü işbaşı yapan tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına beklentilerini açıkladı.Portekizli hoca, futbolcuların yanı sıra tesislerdeki tüm birimlerle toplantılar gerçekleştirdi.Birlikte nasıl çalışmaları gerektiğini, işlerin nasıl yürüyeceğini personele anlattı.Özellikle, "Ben duyduklarıma göre değil, gördüklerime göre hareket ederim" sözleri oyuncuları olumlu bir şekilde etkiledi. Takımın üzerindeki ölü toprağı kalkarken, futbolcuların yeni teknik direktörlerinin gözüne girebilmek için idmanlardaçalıştıkları öğrenildi.SİYAH-BEYAZLI takımda bugünkü Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer alacak isimler arasından üçü kart sınırında bulunuyor. Teknik heyet, kart görmeleri halinde Pendikspor'a karşı forma giymeyecek olanve kaleci'u sakinlik konusunda uyardı.BEŞİKTAŞ, teknik direktör Fernando Santos ile ilk sınavını bu akşam Fatih Karagümrük karşısında verecek. Deneyimli hocanın, takımın Rizespor maçı performansından memnun kaldığı ve kadroda çok radikal bir değişiklik yapmayı düşünmediği belirtildi. Sadece cezası biten Salih Uçan'ın ilk 11'e dönmesi, Demir Ege'nin kulübeye çekilmesi bekleniyor.