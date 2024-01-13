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Giriş Tarihi: 13.1.2024

Üç günde tedavi etti

Ogün ŞAHİNOĞLU
Üç günde tedavi etti

Portekizli teknik adamın yapıcı ve kararlı tavrı, takıma olumlu yansıdı. Özellikle “Ben duyduklarıma değil, gördüklerime göre hareket ederim” sözü futbolcuları pozitif yönde etkiledi

Beşiktaş, salı akşamı Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederken Fernando Santos'un tribünde oturmasının, takımı ayağa kaldırmaya yettiği şeklindeki yorumları da beraberinde getirmişti. Çarşamba günü işbaşı yapan tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına beklentilerini açıkladı. İletişime açık olduğunu, sorun ya da sıkıntı yaşayanın, odasına gelerek bizzat kendisiyle görüşebileceğini dile getirdi. Portekizli hoca, futbolcuların yanı sıra tesislerdeki tüm birimlerle toplantılar gerçekleştirdi.

İDMANLARIN HAVASI DEĞİŞTİ
Birlikte nasıl çalışmaları gerektiğini, işlerin nasıl yürüyeceğini personele anlattı. Fernando Santos'un pozitif ve kararlı tavrı, oyuncularına kısa sürede öz güven olarak yansıdı. Özellikle, "Ben duyduklarıma göre değil, gördüklerime göre hareket ederim" sözleri oyuncuları olumlu bir şekilde etkiledi. Takımın üzerindeki ölü toprağı kalkarken, futbolcuların yeni teknik direktörlerinin gözüne girebilmek için idmanlarda canla-başla çalıştıkları öğrenildi.

NECİP, TAYFUR VE MERT'E KART UYARISI
SİYAH-BEYAZLI takımda bugünkü Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer alacak isimler arasından üçü kart sınırında bulunuyor. Teknik heyet, kart görmeleri halinde Pendikspor'a karşı forma giymeyecek olan Necip Uysal, Tayfur Bingöl ve kaleci Mert Günok'u sakinlik konusunda uyardı.

KAZANAN KADRO BOZULMAYACAK
BEŞİKTAŞ, teknik direktör Fernando Santos ile ilk sınavını bu akşam Fatih Karagümrük karşısında verecek. Deneyimli hocanın, takımın Rizespor maçı performansından memnun kaldığı ve kadroda çok radikal bir değişiklik yapmayı düşünmediği belirtildi. Sadece cezası biten Salih Uçan'ın ilk 11'e dönmesi, Demir Ege'nin kulübeye çekilmesi bekleniyor.

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Üç günde tedavi etti
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