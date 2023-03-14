Uçan kaçan Aboubakar!

Beşiktaş'ın yıldız forveti Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı forma altındaki üçüncü döneminde de vites artırmaya başladı. 31 yaşındaki Kamerunlu, ilk 4 maçında hiç skor katkısı verememiş ve fiziksel olarak da yeterli görülmemişti. Ankaragücü karşısında ilk golünü atan Aboubakar, Başakşehir maçında da 1 gol, 1 asist kaydetti. Deneyimli oyuncunun yükselişinin arka planında hem fiziksel hem de mental gelişim yatıyor.Öte yandan Aboubakar'ın iki haftadır kendisine asist yapanBaşakşehir karşılaşmasında sakatlanıp sedyeyle oyundan çıkan Tayyip Talha Sanuç'tan güzel haber geldi. Dizinin üzerine aldığı darbe sonrası oyunu yarıda bırakan 23 yaşındaki stoperin kontrollerinde kötü bir duruma rastlanmadı. Tayyip Talha'nın 1-2 gün dinlendirileceği ve sonrasında takıma dahil olacağı belirtildi. Siyah-beyazlı stoperin İstanbulspor ile oynanacak mücadelede de takımdaki yerini alması bekleniyor.SIYAH-BEYAZLI takımın bu sezon sakatlıklardan başını kaldıramayan yıldızı Rachid Ghezzal sonunda geri dönüyor. Başarılı oyuncu, 16 Ekim 2022'deki Trabzonspor maçında ayak parmağının altındaki yırtığın genişlemesi ve ağrılarının dayanılamayacak noktaya gelmesi sebebiyle ameliyat olmuştu. Antalya maçı öncesi de kasığından sakatlık yaşayan Ghezzal'ın 1-2 gün içerisinde ağrılarının tamamen dineceği ve oynamasının önünde bir engel olmayacağı kaydedildi. Ghezzal'ın İstanbulspor maçında 11'e girmesi bekleniyor.liberoya transfer planlayan Beşiktaş, kolları sıvadı. Jefferson Lerma'nın yanı sıra Toulouse'tan Branco van den Boomen mercek altında. 27 yaşındaki Hollandalı futbolcu bu sezon 29 maçta 6 gol, 10 asistlik performans sergilerken