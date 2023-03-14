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Giriş Tarihi: 14.3.2023

Uçan kaçan Aboubakar!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Uçan kaçan Aboubakar!

Yıldız oyuncu özel hocası ile fiziğini güçlendirdi, Salih Uçan’la da iyi anlaşan Aboubakar, iki haftada arkadaşından 2 asist katkısı aldı

Beşiktaş'ın yıldız forveti Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı forma altındaki üçüncü döneminde de vites artırmaya başladı. 31 yaşındaki Kamerunlu, ilk 4 maçında hiç skor katkısı verememiş ve fiziksel olarak da yeterli görülmemişti. Ankaragücü karşısında ilk golünü atan Aboubakar, Başakşehir maçında da 1 gol, 1 asist kaydetti. Deneyimli oyuncunun yükselişinin arka planında hem fiziksel hem de mental gelişim yatıyor. Tecrübeli golcü, lige verilen arada özel antrenörünü İstanbul'a getirdi ve bireysel çalışmalarını artırdı. Öte yandan Aboubakar'ın iki haftadır kendisine asist yapan Salih Uçan ile aynı anda oynamaktan çok mutlu olduğu ve sahada iyi bir uyum yakaladıklarını düşündüğü belirtildi.

TAYYİP TALHA'DAN İYİ HABER
Başakşehir karşılaşmasında sakatlanıp sedyeyle oyundan çıkan Tayyip Talha Sanuç'tan güzel haber geldi. Dizinin üzerine aldığı darbe sonrası oyunu yarıda bırakan 23 yaşındaki stoperin kontrollerinde kötü bir duruma rastlanmadı. Tayyip Talha'nın 1-2 gün dinlendirileceği ve sonrasında takıma dahil olacağı belirtildi. Siyah-beyazlı stoperin İstanbulspor ile oynanacak mücadelede de takımdaki yerini alması bekleniyor.



GHEZZAL BAYRAMI! SONUNDA DÖNÜYOR
SIYAH-BEYAZLI takımın bu sezon sakatlıklardan başını kaldıramayan yıldızı Rachid Ghezzal sonunda geri dönüyor. Başarılı oyuncu, 16 Ekim 2022'deki Trabzonspor maçında ayak parmağının altındaki yırtığın genişlemesi ve ağrılarının dayanılamayacak noktaya gelmesi sebebiyle ameliyat olmuştu. Antalya maçı öncesi de kasığından sakatlık yaşayan Ghezzal'ın 1-2 gün içerisinde ağrılarının tamamen dineceği ve oynamasının önünde bir engel olmayacağı kaydedildi. Ghezzal'ın İstanbulspor maçında 11'e girmesi bekleniyor.

VAN DEN BOOMEN RADARA TAKILDI
ÖN liberoya transfer planlayan Beşiktaş, kolları sıvadı. Jefferson Lerma'nın yanı sıra Toulouse'tan Branco van den Boomen mercek altında. 27 yaşındaki Hollandalı futbolcu bu sezon 29 maçta 6 gol, 10 asistlik performans sergilerken sezon sonunda kontratı bitmesi nedeniyle talipleri de bir hayli fazla…

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Uçan kaçan Aboubakar!
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