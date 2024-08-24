Uduokhai kartal oldu!

Lugano maçında yenilen goller Beşiktaş'ın sol stoper ve sol bek mevkilerinde büyük zaafı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Başkan Hasan Arat ve yöneticiler karşılaşmanın ardından statta gecenin ilerleyen saatlerine kadar transfer toplantısı yaparken Brad Friedel, takımla İstanbul'a dönmedi ve İsviçre'den Almanya'ya geçti.
Burada daha önce de siyah-beyazlıların gündemine gelen Felix Uduokhai için kulübü Augsburg'la masaya oturan Friedel, görüşmeleri olumlu şekilde bitirdi.
TEMMUZDA İSTANBUL'A GELİP TESİSLERİ GEZMİŞTİ
Taraflar zorunlu zatın alma opsiyonuyla kiralama konusunda anlaşmaya vardı. Opsiyonun bonuslarla birlikte 4.5 milyon Euro olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın kiralama ücreti ödemeyeceği aktarıldı.
Teknik direktör
Giovanni van Bronckhorst'un
Uduokhai'in transferini
bizzat talep ettiği kaydedildi.
26 yaşındaki Nijerya
asıllı Alman futbolcu, Beşiktaş'la
temmuz ayının başında
görüşmüş, İstanbul'a gelerek
Nevzat Demir Tesisleri'ni ve
Tüpraş Stadı'nı gezmişti. Bu arada Kartal'ın Gambiyalı stoperi Omar Colley ile Yunanistan ekiplerinden PAOK'un ilgilendiği belirtildi.
FELİX UDUOKHAİ KİMDİR?
Kariyerine
2008-09 sezonunda başlayan Felix Uduokhai, 1860 Münih'te farklı yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2017-18 sezonunda Wolfsburg'a transfer oldu. 2020-21 sezonunda ise 7 milyon Euro bonservis bedeli ile Augsburg'a geçti. Bundesliga'da toplam 150 maçta süre alırken, 4 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Yıldız futbolcu, stoperin yanı sıra sol bek ve ön libero mevkilerinde de görev yapabiliyor.
ANGELO BEKLEMEDE
SİYAH-beyazlılar, sağ kanat için Angelo Gabriel ile tüm detaylarda anlaşsa da henüz Chelsea'yle satın alma opsiyonu konusunda el sıkışmadı. İngiliz ekibiyle transfer görüşmelerini hızlandıran Beşiktaş, bu hafta işi bitirmek istiyordu ancak mutabakat sağlanamayınca futbolcu beklemeye alındı. Jackson Muleka'nın ayrılığı sonrası hücuma bir takviye yapacak siyah-beyazlı ekip, Angelo'da pürüz çıkma ihtimaline karşın listesindeki diğer adaylar için de görüşmeler yürütüyor.
VAN BRONCKHORST DA ABOUBAKAR'I SİLDİ
BEŞİKTAŞ'TA yönetimin göndermek istediği Vincent Aboubakar'a teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yaz kampı sürecinde şans verdi. Ancak Kamerunlu yıldız beklentileri karşılayamayınca Hollandalı hocanın da gözünden düştü. Tecrübeli çalıştırıcı, "Aboubakar için başka bir meydan okuma daha iyi olabilir"
diyerek futbolcuya kapıyı gösterdi. Beşiktaş'ta istenmeyen adam haline gelen Aboubakar, ayrılık için 3.1 milyon Euro olan maaşının tamamını talep ediyor.