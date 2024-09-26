Umarım uzun süre kalırım

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Ajax maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sezona çok güzel hazırlandıklarını ve çok da iyi başladıklarını vurgulayan Hollandalı hoca, "G.Saray'ı yendik Süper Kupa'da. Lige iyi başladık. Sadece bir beraberliğimiz var" dedi. Güzel bir stadyumda oynayacaklarını da aktaran 49 yaşındaki çalıştırıcı,Cuma sabahı (yarın) uçakta galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.Siyah-beyazlılarda mucize bir doktor gibi göründüğüyle ilgili soruya da yanıt veren Van Bronckhorst şöyle devam etti: "Mucizevi bir doktor değilim. Geçen sene çok huzursuzluk vardı, 6 teknik direktör değiştirildi.Huzur geri döndü diyebilirim. Elbette her şey çabuk değişebilir. Çantamı bekletiyorum İstanbul'da (Gülerek). Umarım Beşiktaş'ta uzun süre kalırım. Güzel bir kadromuz var, farklı oyuncularımız var. Farklı taktikler yapabiliyoruz. Bu kadronun gücü de bence bu.""Yoğun bir tempo var. Bazı oyuncuları dinlendirmemiz gerekecek, bazılarına da fırsat tanıyacağız. Her maç aslında bir puzzle gibi olacak. Rakibi iyi analiz edip uygun oyuncuları oynatacağız.Türk futbolu için kayıptı bu. Beşiktaş'ın imajını burada düzeltmeye çalışacağız. Farioli topu almak isteyen, pres yapmak ve hücum yapmak isteyen bir teknik adam. İki tane hücum yapan kadro göreceksiniz.Ajax karşısında en önemli kozlarından birisi, hücumdaki organizatörü Rafa Silva olacak. Portekizli oyuncu, hem atakları yönlendiren hem de skor bulma olasılığı yüksek futbol kimliği ile Van Bronckhorst'un en çok güvendiği isimler arasında yer alıyor. Rafa Silva şu ana kadar Beşiktaş formasıyla 8 maçta görev yaparken 4 gol ve 3 asistle skora 7 kez katkı sağladı.BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki ilk maçında bu akşam Ajax'a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, sahadan mutlu ayrılarak hem bu aşamaya galibiyetle başlamayı hem de rakibine karşı ilk kez kazanmayı hedefliyor. Kara Kartal, Hollanda temsilcisiyle şu ana kadar oynadığı 6 karşılaşmayı da kaybetti. Ajax filelerini 3 kez havalandırırken ağlarında 14 gol gördü. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un sistem değişikliğine giderek sahaya 4-3-3- dizilişiyle çıkması bekleniyor. Hollandalı çalıştırıcının play-off'ta Lugano ile deplasmanda oynanan karşılaşmada olduğu gibi orta sahayı üç merkez oyuncu ile tutmayı amaçladığı öğrenildi.