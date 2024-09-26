Umarım uzun süre kalırım

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Ajax maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sezona çok güzel hazırlandıklarını ve çok da iyi başladıklarını vurgulayan Hollandalı hoca, "G.Saray'ı yendik Süper Kupa'da. Lige iyi başladık. Sadece bir beraberliğimiz var" dedi. Güzel bir stadyumda oynayacaklarını da aktaran 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Ajax tarihi olan bir rakip. Beşiktaş olarak hedefimiz galibiyet. Kolay olmayacak ama gücümüzü göstermeye çalışacağız. Ajax'a zor anlar yaşatmaya gayret göstereceğiz.
Cuma sabahı (yarın) uçakta galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
FARKLI TAKTİKLER YAPABİLİYORUZ
Siyah-beyazlılarda mucize bir doktor gibi göründüğüyle ilgili soruya da yanıt veren Van Bronckhorst şöyle devam etti: "Mucizevi bir doktor değilim. Geçen sene çok huzursuzluk vardı, 6 teknik direktör değiştirildi. Bence şu an çok kaliteli bir kadromuz ve grup hissimiz var.
Huzur geri döndü diyebilirim. Elbette her şey çabuk değişebilir. Çantamı bekletiyorum İstanbul'da (Gülerek). Umarım Beşiktaş'ta uzun süre kalırım. Güzel bir kadromuz var, farklı oyuncularımız var. Farklı taktikler yapabiliyoruz. Bu kadronun gücü de bence bu."
BEŞİKTAŞ'IN İMAJINI DÜZELTECEĞİZ
"Yoğun bir tempo var. Bazı oyuncuları dinlendirmemiz gerekecek, bazılarına da fırsat tanıyacağız. Her maç aslında bir puzzle gibi olacak. Rakibi iyi analiz edip uygun oyuncuları oynatacağız. Yurt dışında iyi sonuçlar almak Türkiye için çok önemli. Hollanda'nın iki takımı direkt Şampiyonlar Ligi'ne gitti. G.Saray ve F.Bahçe play-off'a girip başarısız oldu.
Türk futbolu için kayıptı bu. Beşiktaş'ın imajını burada düzeltmeye çalışacağız. Farioli topu almak isteyen, pres yapmak ve hücum yapmak isteyen bir teknik adam. İki tane hücum yapan kadro göreceksiniz. Defansını iyi sağlayan başarılı olacaktır."
KİLİT İSİM RAFA SİLVA
Beşiktaş'ın
Ajax karşısında en önemli kozlarından birisi, hücumdaki organizatörü Rafa Silva olacak. Portekizli oyuncu, hem atakları yönlendiren hem de skor bulma olasılığı yüksek futbol kimliği ile Van Bronckhorst'un en çok güvendiği isimler arasında yer alıyor. Rafa Silva şu ana kadar Beşiktaş formasıyla 8 maçta görev yaparken 4 gol ve 3 asistle skora 7 kez katkı sağladı.
KARTAL AJAX'A KARŞI İLK PEŞİNDE
BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki ilk maçında bu akşam Ajax'a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, sahadan mutlu ayrılarak hem bu aşamaya galibiyetle başlamayı hem de rakibine karşı ilk kez kazanmayı hedefliyor. Kara Kartal, Hollanda temsilcisiyle şu ana kadar oynadığı 6 karşılaşmayı da kaybetti. Ajax filelerini 3 kez havalandırırken ağlarında 14 gol gördü. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un sistem değişikliğine giderek sahaya 4-3-3- dizilişiyle çıkması bekleniyor. Hollandalı çalıştırıcının play-off'ta Lugano ile deplasmanda oynanan karşılaşmada olduğu gibi orta sahayı üç merkez oyuncu ile tutmayı amaçladığı öğrenildi.