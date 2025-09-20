Umutsuz vaka!

BU KEZ ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKMADI!

1-0 geriye düştükleri Başakşehir maçında oyuncu ve sistem değişiklikleriyle skoru 2-1'e getirmeyi başaran Sergen Yalçın, dün de Göztepe karşısında benzer bir uygulamaya gitti. 61. dakikada Rafa Silva ve Cerny'yi kenara alan deneyimli hoca yerlerine Jota ve Cengiz'i sahaya sürdü. 71'de ise Jurasek'in yerine Rıdvan'ı, Necip'in yerine de Kartal Kayra'yı oyuna dahil etti. Ancak bu kez sonucu değiştirmeyi başaramadı. Bu arada Necip, eksiklerin çokluğunda orta sahada görev yaptı.



RAKAMLAR YALAN SÖYLEDİ!

Beşiktaş, topla oynamada %70'e %30, ikili mücadele kazanmada 71-55, isabetli pasta 367'ye 118 (%78,6'ya %57,6), isabetli ortada 7'ye 2 üstünlük sağladı. Ancak bu Kartal'ı farklı yenilmekten kurtaramadı. Maç sonunda toplam şut sayısında 13-13 eşitlik vardı. Göztepe 5, Beşiktaş ise 2 isabetli şut bulabildi.





BUNU DA BAŞARDI!

Beşiktaş, Ekim 2018'den (vs Konyaspor) bu yana ilk kez bir Süper Lig maçını rakip yarı alanda top kazanamadan tamamladı.

DEMİR EGE'DEN HAKEME TEPKİ

Beşiktaş'ın genç orta sahası Demir Ege, maçın ardından çok kötü oynadıklarını söyledi. Genel olarak müsabakalara kötü başladıklarını belirten milli futbolcu, "Buna çözüm bulmalıyız. Yavaş yavaş alışıyoruz ama bunun bahanesi olamaz" dedi. Hakemle ilgiliyse "Çok fazla oyun durdu. Çok tartışılan pozisyonlar var. Konuşup ceza almak istemiyorum. Ama benimle ilgili de kırmızı kart pozisyonu var" ifadelerini kullandı.



19'LUK SABRA'DAN JENERİKLİK GOL

BEŞİKTAŞ'IN umutlarını tamamen bitiren golü İbrahim Sabra attı. Göztepe'nin 19 yaşındaki yeni transferi, 84. dakikada oyuna girerken 39 saniye sonra fileleri havalandırdı. Genç santrforun röveşata ile kaydettiği gol, gözlerin pasını sildi. Ürdünlü yıldız adayı, bu sezon ligde oyuna sonradan girerek en hızlı gol atan futbolcu oldu. Piyasa değeri 250 bin Euro olarak gösterilen Sabra, Ürdün Milli Takımı'nda da ter döküyor.



RAFA SİLVA KAYIPLARDA

GÖZTEPE maçında 61 dakika sahada kalan Rafa Silva, 41 kez topla buluştu. 5 adam geçme denemesinde bulunurken 2 kez başarılı oldu. Girdiği 10 ikili mücadelenin 5'ini kazanan Portekizli futbolcu, tek şut denemesini ceza sahası dışından yaparken onda da adresi tutturamadı. 26 pas attı ve 22'sini arkadaşlarına ulaştırdı.



BEŞİKTAŞ'TAN PENALTI İSYANI

MAÇIN 36. dakikasında Göztepe ceza sahası içerisine ortalanan topa Abraham kafayla vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti. Pozisyonda Heliton'un ayağıyla müdahale etmek isterken Abraham'ın kafasına vurduğu gerekçesiyle Beşiktaş uzun süre penaltı itirazında bulundu. Ancak oyun devam etti.