Üzülürsek çok üzeriz!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kaptan Demir Çelik A.Ş.'nin eski genel müdürü Bekir Özbağ'ın Karabük'teki cenaze törenine katıldı. Ardından gündemi değerlendiren Çebi, "Hocamdan çok memnunun. Bu sene bu takım şampiyonluğaoynayacak, bunu da buhocayla yapacak. Elimizdeki kadro muhteşem" dedi. Necip Uysal'ın eleştirilmesi hakkında, "Necip'in koşmadığı yangın yeri yoktu Beşiktaş'ta. Bu camia Necip'e saygı ve sevgigöstermek zorunda" diye konuştu. Hakemlere de değinen Başkan, "Hakemler bizim üzerimizde tepinmeye devam ediyor. Bedeli ağır olur, burası Beşiktaş, Koca bir camia, üzülürse çok üzer" ifadelerini kullandı.