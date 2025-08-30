Vakit kaybetmeden hemen başlayalım

Konferans Ligi'nde Lausanne'a elenip Avrupa'ya veda eden Beşiktaş'ın yeni hocası sadece birkaç saat sonra Sergen Yalçın oldu… Maçın ardından Ole Gunnar Solskjaer'in basın toplantısını locada takip eden Başkan Serdal Adalı, stadyumda yöneticileriyle acil bir toplantı gerçekleştirdi. "Kulüp, neyin doğru olduğunu düşünüyorsa yapabilir" diyen Norveçli hoca ile 20 dakikalık görüşme sonrası yollarını ayıran Adalı, stat çıkışı Sergen Yalçın'ı aradı ve evine davet etti. Yalçın da davet sonrası Adalı'nın yanında soluğu aldı. Gece 00.00 gibi bir araya gelen Adalı ve Yalçın, 02.30'a kadar toplantı yaptı.

4 SAAT ÖNCE TESİSE GELDİ

Takımın durumu, kadro planlaması, transferler ve teknik kadroya dair fikir alışverişinde bulunuldu. Adalı, Sergen Yalçın ile bu görüşmede 2 yıllığına anlaşma sağladı. Adalı, "Vakit kaybetmeden başlayalım" derken, imza töreni istemeyen Sergen Yalçın da "Yarın tesise gidip takımla tanışıp idmanlara başlayalım. Pazar günü Alanya maçı var, bir an önce işe koyulalım" karşılığını verdi. Yalçın, dün 18.00'de gerçekleştirilen idmandan 4 saat önce tesise giderek çalışmalara start verdi.

ATİBA EKİPTE

YALÇIN ile Adalı görüşmesinde Atiba Hutchinson konusu gündeme geldi. Sergen Yalçın ile yaşanan son şampiyonlukta takım kaptanı olan Atiba'nın yardımcı antrenör olması kararlaştırıldı. Ayrıca Murat Kaytaz ve Ozan Köprülü yardımcı antrenör, Niyazi Eniseler ve Emre Gürbüz atletik performans antrenörleri olarak görev alacak. Ekibe bir de kaleci antrenörü eklenecek.



F.BAHÇE'YE ÇALIM!

FENERBAHÇE yönetimi de önceki gece aynı saatlerde Jose Mourinho durumu için toplantı halindeydi. Benfica karşılaşmasının ardından Portekizli hoca ile ayrılık kararını alan sarı-lacivertli kurmayların, yeni teknik direktör adaylarını değerlendirirken Sergen Yalçın'ı listede ön sıraya koyduğu aktarıldı. Ancak Lausanne maçı sonrası Fenerbahçe'den daha erken davranan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, işi uzatmadan Yalçın ile görüşerek hemen anlaştı. Böylelikle Kanarya'nın teknik adam planları bozuldu.