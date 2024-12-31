Vakit kaybetmeyelim başkanım

Beşiktaş'ta yeni yönetimin ilk işi, teknik direktör konusu. Başkan Serdal Adalı'nın önceliği olan Sergen Yalçın'ın kamuoyundaki, "Mayıs'ta çalışmaya sıcak bakıyor" yorumlarının aksine vakit kaybetmeden görev başına geçmeye hazır olduğu ve bunu da ilettiği ifade edildi. Bugün tarafların masaya oturup takım planı, yapılacak transferler, gidecek oyuncular ve sözleşme süresi konularında görüşecekleri kaydedildi. Bugüne dek çalıştırdığı takımlarda 1 yıllık kontratlar tercih eden 52 yaşındaki hocanın aksine Serdal Adalı, 3.5 yıllık bir sözleşme yapmak istiyor. Tecrübeli teknik adam, kendisine sunulan şartlara "Evet" derse yılbaşından sonra takımın başında olacak ve halihazırda teknik sorumluluk üstlenen Serdar Topraktepe de ekibinde yer alacak. Yalçın'ın ekibinden antrenör Murat Şahin, seçim sonrası, "Biz göreve gelirsek taraftarımızla bu takımı en iyi noktalara taşırız" ifadeleriyle bir anlamda anlaşmayı doğrulamıştı. Bu arada Sergen Yalçın'ın, atletik performans antrenörü Niyazi Eniseler ve Emre Gürbüz'ü ekibine dahil ettiği öğrenildi. İki isim de deneyimli hocayla Antalyaspor'da görev yapmıştı.

BİR GÖRÜŞ

BÜLENT TİMURLENK

Serdar Topraktepe'nin oyun tecrübesi ve takımla ilişkisi iyi ancak 48 yaşında pro-lisansı olmayan bir teknik direktör ve aynı zamanda iletişim konusunda çok sessiz. Sergen Yalçın, 'Beşiktaş'ın bana ihtiyacı var' denildiğinde gelmeli değil, bence gelmek zorunda. Elbette kendisi bu yönetim 5 ay sonra yeniden seçime gideceğinden dolayı, 'Sezon sonunu beklerim' diyebilir. Ancak bir gerçek var; Beşiktaş'ın gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alabilmek için Sergen Yalçın'a bugün ihtiyacı var, temmuz ayında değil. Bu konuyu da pazarlık masasına çevirmeden bir an önce halledip Sergen Yalçın'ın mümkünse bugün, olmadı yarın Ümraniye'de işbaşı yapması gerekiyor. Zaten bugünlerde göreve gelmez ise Beşiktaş yönetiminin, 'Sana yorumculuk kariyerinde başarılar dileriz' demesi gerekir.