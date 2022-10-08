Valerien İsmael için kritik viraj!

maçta 7 puan kaybeden Valerien İsmael ve öğrencilerinin performansları camia içerisinde tartışılır hale geldi.Trabzon maçı öncesinde deplasmandan Giresunspor galibiyetiyle dönmeyi hedefleyen İsmael'in, zorunlu olarak takımı yükselişe geçirmesi gerekiyor.Aksi takdirde her ne kadar yönetim arkasında durduğunu belirtse de camiadan yükselen eleştirilerin dozunun artacağı ve İsmael için kritik döneme gireceği belirtiliyor.Siyah-beyazlı takımda hafta içerisinde ekibiyle birlikte çeşitli planlar üzerine kafa yoran 47 yaşındaki hocanın, derbi kadrosundan 2 ya da 3 ismi değiştirmesi bekleniyor.