Valerien İsmael için kritik viraj!

Son üç haftadır galibiyete hasret kalan siyah-beyazlılarda hedef Dünya Kupası arasına kadar oynanacak 6 maçı da kazanmak. Aksi durumda tecrübeli çalıştırıcı için sancılı günler başlayacak
3 maçta 7 puan kaybeden Valerien İsmael ve öğrencilerinin performansları camia içerisinde tartışılır hale geldi. Yönetimin destek verdiği Fransızhoca da bir an önce takımınıçıkışa geçirerek tartışmalarason noktayı koymayı istiyor. Trabzon maçı öncesinde deplasmandan Giresunspor galibiyetiyle dönmeyi hedefleyen İsmael'in, zorunlu olarak takımı yükselişe geçirmesi gerekiyor.
YÖNETİM DESTEĞİ YETERSİZ KALABİLİR
Aksi takdirde her ne kadar yönetim arkasında durduğunu belirtse de camiadan yükselen eleştirilerin dozunun artacağı ve İsmael için kritik döneme gireceği belirtiliyor. Dünya Kupası arasınakadar 6 maçlık fikstürü kayıpsız aşmanınhesapları içerisinde olan teknik heyet, birgalibiyetin takıma öz güven kazandıracağınainandığı kaydedildi. Siyah-beyazlı takımda hafta içerisinde ekibiyle birlikte çeşitli planlar üzerine kafa yoran 47 yaşındaki hocanın, derbi kadrosundan 2 ya da 3 ismi değiştirmesi bekleniyor.