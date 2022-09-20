Valerien Ismael: Kimse gitmesin! Aşağıya iniyorum

TFF talimatına göre koyulan süre yasağının bitmesini bekleyen ve ardından soyunma odasına giden İsmael, "Bugün sahada Beşiktaş'a yakışan bir oyun yoktu. Sizden daha fazla mücadele bekliyorduk. Hepiniz kaliteli futbolcularsınız ama bunu sahada göstermelisiniz. Puan kayıpları yaşadık, bunu telafi edecek yine bizleriz. Herkes izinde kendini toplasın ve inançlı şekilde geri dönsün" dedi.