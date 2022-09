Valerien İsmael Mourinho gibi!

Beşiktaş'a transferi büyük yankı uyandıran İngiliz yıldız Dele Alli, dün Ümraniye'de basın mensuplarının karşısına çıktı. Türkiye'de çok büyük sevgi ile karşılandığını ve kendini yeniden kanıtlamak için buraya geldiğini söyleyen 26 yaşındaki orta saha,diye konuştu.Son dönemde eleştirilen Valerien İsmael hakkında da konuşan tecrübeli oyuncu, Tottenham'la ilgili bir belgeselde geçen teknik direktör Jose Mourinho ile yaptığı görüşmeye vurgu yaparak,dedi.Süper Lig'in seviyesinin kendisini şaşırttığını söyleyen Dele Alli,ifadesini kullandı.Futbolda inişler ve çıkışlar olduğunu kaydeden tecrübeli oyuncu, kariyeriyle ilgili olarak şunları kaydetti: "Performans kötüleştiği zaman orada takılı kalmamak gerekiyor. Yaşım dolayısıyla bunu öğreniyorum. Burası harika bir fırsat. Takım arkadaşlarımla, menajerlerimle Beşiktaş'ın teklifiyle ilgili görüştüğümde, bu fırsatı değerlendirme konusunda heyecanlandım. Buraya gelmek kariyerimde çok iyi bir meydan okuma. Burada takıma destek olmak için tutkum ve heyecanımla elimden geleni yapacağım."Tottenham'da oynarken dönemin teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Dele Alli ile yaptığı görüşme "All or Nothing: Tottenham Hotspur" belgeselinde ortaya çıkmıştı. Portekizli hoca, odasına çağırdığı yıldız futbolcuya, "Senden her maçta gol atmanı beklemiyorum. Senden daha fazlasını isteyen ben değilim. Sadece sensin. Kendinden daha fazlasını istemelisin" demişti.