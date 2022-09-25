Valerien İsmael Mourinho gibi!

Beşiktaş’ın yıldızı Dele Alli’den tartışılan hocasına övgü geldi: "Valerien İsmael hocamız motivasyon anlamında Jose Mourinho ile çok benzer. Takımdan ve benden istedikleri gayet net. Sahaya kendimi olduğu gibi yansıtmak isteyen bir futbolcuyum. İsmael bana bu öz güveni verdi."
Beşiktaş'a transferi büyük yankı uyandıran İngiliz yıldız Dele Alli, dün Ümraniye'de basın mensuplarının karşısına çıktı. Türkiye'de çok büyük sevgi ile karşılandığını ve kendini yeniden kanıtlamak için buraya geldiğini söyleyen 26 yaşındaki orta saha, "Banagösterilen sevginin karşılığını performansımlavermek zorunda hissediyorum. Buraya bir şeylerkazanmak ve şampiyon olmak için geldim.Şampiyon olmak için ne gerekiyorsa yapacağımınsözünü verebilirim" diye konuştu.
ARAMIZDAKİ GÖRÜŞME BELGESELDE AÇIĞA ÇIKTI
Son dönemde eleştirilen Valerien İsmael hakkında da konuşan tecrübeli oyuncu, Tottenham'la ilgili bir belgeselde geçen teknik direktör Jose Mourinho ile yaptığı görüşmeye vurgu yaparak, "Mourinhoile yaptığımız özel bir görüşmeydi ancak belgeseldeaçığa çıktı. Benden istediklerini anlatmıştı. İsmaelhocamız da motivasyon anlamındaona benziyor. Takımdan ve benden istedikleri gayetnet. Sahaya kendimi olduğugibi yansıtmak isteyenbir oyuncuyum. İsmaelbana bu öz güveni verdi" dedi.
TÜRK FUTBOLU BENİ ŞAŞIRTTI
Süper Lig'in seviyesinin kendisini şaşırttığını söyleyen Dele Alli, "Mental ve fiziksel olarak zor bir lig.İyi oyuncular ve iyi takımlar var.Futbolun burada insanlara ifade ettiğişey çok fazla. Bu da baskı oluşturuyorancak baskıyı doğru yönlendirdiğimizsürece çok daha iyi sonuçlaralacağız. Türk futbolunun zorluğubeni şaşırttı ama üstesindengeleceğiz" ifadesini kullandı.
BEŞİKTAŞ HARİKA BİR FIRSAT
Futbolda inişler ve çıkışlar olduğunu kaydeden tecrübeli oyuncu, kariyeriyle ilgili olarak şunları kaydetti: "Performans kötüleştiği zaman orada takılı kalmamak gerekiyor. Yaşım dolayısıyla bunu öğreniyorum. Burası harika bir fırsat. Takım arkadaşlarımla, menajerlerimle Beşiktaş'ın teklifiyle ilgili görüştüğümde, bu fırsatı değerlendirme konusunda heyecanlandım. Buraya gelmek kariyerimde çok iyi bir meydan okuma. Burada takıma destek olmak için tutkum ve heyecanımla elimden geleni yapacağım."
KENDİNDEN DAHA FAZLASINI İSTE…
Tottenham'da oynarken dönemin teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Dele Alli ile yaptığı görüşme "All or Nothing: Tottenham Hotspur" belgeselinde ortaya çıkmıştı. Portekizli hoca, odasına çağırdığı yıldız futbolcuya, "Senden her maçta gol atmanı beklemiyorum. Senden daha fazlasını isteyen ben değilim. Sadece sensin. Kendinden daha fazlasını istemelisin" demişti.