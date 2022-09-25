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Giriş Tarihi: 25.9.2022

Valerien İsmael Mourinho gibi!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Valerien İsmael Mourinho gibi!

Beşiktaş’ın yıldızı Dele Alli’den tartışılan hocasına övgü geldi: "Valerien İsmael hocamız motivasyon anlamında Jose Mourinho ile çok benzer. Takımdan ve benden istedikleri gayet net. Sahaya kendimi olduğu gibi yansıtmak isteyen bir futbolcuyum. İsmael bana bu öz güveni verdi."

Beşiktaş'a transferi büyük yankı uyandıran İngiliz yıldız Dele Alli, dün Ümraniye'de basın mensuplarının karşısına çıktı. Türkiye'de çok büyük sevgi ile karşılandığını ve kendini yeniden kanıtlamak için buraya geldiğini söyleyen 26 yaşındaki orta saha, "Bana gösterilen sevginin karşılığını performansımla vermek zorunda hissediyorum. Buraya bir şeyler kazanmak ve şampiyon olmak için geldim. Şampiyon olmak için ne gerekiyorsa yapacağımın sözünü verebilirim" diye konuştu.

ARAMIZDAKİ GÖRÜŞME BELGESELDE AÇIĞA ÇIKTI
Son dönemde eleştirilen Valerien İsmael hakkında da konuşan tecrübeli oyuncu, Tottenham'la ilgili bir belgeselde geçen teknik direktör Jose Mourinho ile yaptığı görüşmeye vurgu yaparak, "Mourinho ile yaptığımız özel bir görüşmeydi ancak belgeselde açığa çıktı. Benden istediklerini anlatmıştı. İsmael hocamız da motivasyon anlamında ona benziyor. Takımdan ve benden istedikleri gayet net. Sahaya kendimi olduğu gibi yansıtmak isteyen bir oyuncuyum. İsmael bana bu öz güveni verdi" dedi.



TÜRK FUTBOLU BENİ ŞAŞIRTTI
Süper Lig'in seviyesinin kendisini şaşırttığını söyleyen Dele Alli, "Mental ve fiziksel olarak zor bir lig. İyi oyuncular ve iyi takımlar var. Futbolun burada insanlara ifade ettiği şey çok fazla. Bu da baskı oluşturuyor ancak baskıyı doğru yönlendirdiğimiz sürece çok daha iyi sonuçlar alacağız. Türk futbolunun zorluğu beni şaşırttı ama üstesinden geleceğiz" ifadesini kullandı.

BEŞİKTAŞ HARİKA BİR FIRSAT
Futbolda inişler ve çıkışlar olduğunu kaydeden tecrübeli oyuncu, kariyeriyle ilgili olarak şunları kaydetti: "Performans kötüleştiği zaman orada takılı kalmamak gerekiyor. Yaşım dolayısıyla bunu öğreniyorum. Burası harika bir fırsat. Takım arkadaşlarımla, menajerlerimle Beşiktaş'ın teklifiyle ilgili görüştüğümde, bu fırsatı değerlendirme konusunda heyecanlandım. Buraya gelmek kariyerimde çok iyi bir meydan okuma. Burada takıma destek olmak için tutkum ve heyecanımla elimden geleni yapacağım."

KENDİNDEN DAHA FAZLASINI İSTE…
Tottenham'da oynarken dönemin teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Dele Alli ile yaptığı görüşme "All or Nothing: Tottenham Hotspur" belgeselinde ortaya çıkmıştı. Portekizli hoca, odasına çağırdığı yıldız futbolcuya, "Senden her maçta gol atmanı beklemiyorum. Senden daha fazlasını isteyen ben değilim. Sadece sensin. Kendinden daha fazlasını istemelisin" demişti.

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Valerien İsmael Mourinho gibi!
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