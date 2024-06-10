Van Bronckhorst imzaya geliyor

Kartal'ın yeni hocası Giovanni van Bronckhorst, perşembe günü İstanbul'a geliyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörlük koltuğuna oturacak olan Hollandalı çalıştırıcı, mesaisine gelecek hafta başlamış olacak.Bronckhorst, Beşiktaş'tan bu sezon 1.4, gelecek sezon ise 1.5 milyon Euro kazanacak. Tecrübeli teknik adamın yardımcısı Jean-Paul van Gastel dışında bir kondisyoner ve bir de analizcisiyle İstanbul'a geleceği kaydedildi.