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Giriş Tarihi: 10.6.2024

Van Bronckhorst imzaya geliyor

Van Bronckhorst imzaya geliyor
Kara Kartal'ın yeni hocası Giovanni van Bronckhorst, perşembe günü İstanbul'a geliyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörlük koltuğuna oturacak olan Hollandalı çalıştırıcı, mesaisine gelecek hafta başlamış olacak. 49 yaşındaki teknik adam, kendisi için düzenlenecek törende 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Bronckhorst, Beşiktaş'tan bu sezon 1.4, gelecek sezon ise 1.5 milyon Euro kazanacak. Tecrübeli teknik adamın yardımcısı Jean-Paul van Gastel dışında bir kondisyoner ve bir de analizcisiyle İstanbul'a geleceği kaydedildi.
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Van Bronckhorst imzaya geliyor
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