Vangelis Pavlidis iddiası!

Beşiktaş'ın, Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis için yaptığı teklifin Portekiz ekibi tarafından geri çevrildiği öne sürüldü. Portekiz basınından Correio da Manha'nın haberine göre; siyah-beyazlılar, Yunan golcü için 20 milyon Euro'luk teklif sundu. Ancak Portekiz temsilcisi bu rakamı yeterli bulmadı ve 50 milyon Euro'luk beklentileri olduğu mesajını iletti. Son iki sezonda takımın en golcü ismi olan Pavlidis'in satışına tamamen kapalı olmayan Benfica'nın, 27 yaşındaki futbolcuyu düşük bir bonservis bedeliyle göndermeyi düşünmediği ifade edildi.