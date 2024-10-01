VAR’dakiler ekran başında uyuyor!

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Kayserispor maçı sonrası yaptığı acıkmalarda VAR hakemlerine tepki gösterirken, G.Saray-Kasımpaşa maçında Okan Buruk'un, sahada hakemle girdiği diyaloğu da eleştirdi.
Sözlerine "Beşiktaş taraftarına teşekkür ederim, takımı yalnız bırakmadılar" diyerek başlayan Yücel şunları söyledi: "Takımımız çok ciddi mücadele verdi. Teknik ekibi de canı gönülden kutlarım. Beşiktaş Kulübü olarak hem hakemi hem rakibi yenmek zorunda değiliz! Çok net 2 penaltımız verilmedi. Orta hakem atladı, VAR nasıl atladı? Ekran başında uyuyorlar... Kayserispor'un penaltısını iptal ettiler ama İmmobile'nin penaltısını nasıl vermediler?
Maç 2-0, maçın sonu geldi, ortalığı karıştırmayalım düşüncesindeydiler sanırım."
RAKİPLERE SESLENİYORUM; HAKEMLERİ TEHDİT ETMEYİN!
"Hakemleri töhmet altında bırakmayın, baskı yapmayın! Hakemi tehdit ne demek? Bunlar olursa biri, spor yorumcusunu vurur! Başkası, başka şeyler yapar. Spor adamlarının dikkat etmesi lazım. Zemini biz hazırlıyoruz, sonra hastanelere geçmiş olsun ziyaretine gidiyoruz. Rakiplerimize söylüyorum, tüm futbol camiasına söylüyorum... Hakemleri baskı altında bırakacak sözler söylemeyelim. Fikstür sözleri trajikomik. Puan kaybından sonra
fikstür polemiği klasik oldu. Özellikle Beşiktaş bu yıl çok ciddi dezavantajlı konumda. Biz çıkıp ağlamıyoruz! Fikstür yoğunsa UEFA Avrupa Ligi'ne çıkmasınlar.
Burada ağlamak için kimse iş yapmıyor! Herkes işini doğru yapsın!" Ajax'tan alınan 4-0'lık yenilgiyi de yorumlayan Yücel şöyle konuştu: "Ajax maçında kötü oynadık ve hak ettiğimiz bir yenilgi aldık. Bahanesini aramaya gerek yok! Her işte bir hayır vardır, daha 7 maç oynayacağız.
Bunun telafisi olabilir. Frankfurt maçında inşallah güzel bir sonuç alacağız."
'BU SAVUNMAYI ÖVMELİYİZ!'
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından oyuncularını değerlendirdi. Rashica'nın hücumdan savunmaya geçiş anlamında iyi bir performans gösterdiğini
belirten Hollandalı hoca, Gedson Fernandes'in de iyi bir gol attığını ve orta sahayı da kontrol altına aldıklarını aktardı. Tecrübeli teknik adam şöyle devam etti: "Takımın bu maçtaki defans performansını övmeliyiz. Hiç gol yemedik. Özellikle Amsterdam'dan sonra bu karşılaşmada gösterdiğimiz reaksiyon çok güzel. İmmobile'nin pozisyonu bence penaltıydı. Ama hakemlerin kararına saygı duyup devam etmemiz gerekiyor.
Bizler de her zaman haklı olamayız. Aynı fikirde olamayabiliriz. Futbolun, sporun doğasında olan bir şey."
HATA DÜZELTİLDİ! HAPOEL MAÇI İSTANBUL'DA
BEŞİKTAŞ Fibabank Erkek Basketbol Takımı'nın İsrail ekibi Hapoel Shlomo Tel Aviv'i konuk edeceği BKT Avrupa Kupası 3. hafta maçı Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a alınmıştı. Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı itirazlar sonrasında hatadan dönüldü ve karşılaşmanın yeniden İstanbul'da oynanmasına karar verildi. 9 Ekim'de saat 20.00'de BJK Fibabanka Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma için şu resmi açıklama yapıldı: "Kulübümüzün girişimleri doğrultusunda hükümetimizin ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun, Avrupa Ligi yönetimi ile Hapoel Shlomo Tel Aviv kulübüne güvenlik garantisi vermesinin ardından Avrupa Ligi yönetimi, müsabakanın İstanbul'da oynanmasına karar vermiştir."