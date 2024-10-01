VAR’dakiler ekran başında uyuyor!

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Kayserispor maçı sonrası yaptığı acıkmalarda VAR hakemlerine tepki gösterirken,Sözlerine "Beşiktaş taraftarına teşekkür ederim, takımı yalnız bırakmadılar" diyerek başlayan Yücel şunları söyledi: "Takımımız çok ciddi mücadele verdi. Teknik ekibi de canı gönülden kutlarım. Beşiktaş Kulübü olarak hem hakemi hem rakibi yenmek zorunda değiliz! Çok net 2 penaltımız verilmedi.Maç 2-0, maçın sonu geldi, ortalığı karıştırmayalım düşüncesindeydiler sanırım.""Hakemleri töhmet altında bırakmayın, baskı yapmayın! Hakemi tehdit ne demek? Bunlar olursa biri, spor yorumcusunu vurur! Başkası, başka şeyler yapar. Spor adamlarının dikkat etmesi lazım. Zemini biz hazırlıyoruz, sonra hastanelere geçmiş olsun ziyaretine gidiyoruz.fikstür polemiği klasik oldu. Özellikle Beşiktaş bu yıl çok ciddi dezavantajlı konumda. Biz çıkıp ağlamıyoruz!Burada ağlamak için kimse iş yapmıyor! Herkes işini doğru yapsın!" Ajax'tan alınan 4-0'lık yenilgiyi de yorumlayan Yücel şöyle konuştu: "Ajax maçında kötü oynadık ve hak ettiğimiz bir yenilgi aldık. Bahanesini aramaya gerek yok!Bunun telafisi olabilir. Frankfurt maçında inşallah güzel bir sonuç alacağız."BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından oyuncularını değerlendirdi.belirten Hollandalı hoca, Gedson Fernandes'in de iyi bir gol attığını ve orta sahayı da kontrol altına aldıklarını aktardı. Tecrübeli teknik adam şöyle devam etti: "Takımın bu maçtaki defans performansını övmeliyiz. Hiç gol yemedik. Özellikle Amsterdam'dan sonra bu karşılaşmada gösterdiğimiz reaksiyon çok güzel.Bizler de her zaman haklı olamayız. Aynı fikirde olamayabiliriz. Futbolun, sporun doğasında olan bir şey."BEŞİKTAŞ Fibabank Erkek Basketbol Takımı'nın İsrail ekibi Hapoel Shlomo Tel Aviv'i konuk edeceği BKT Avrupa Kupası 3. hafta maçı Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a alınmıştı. Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı itirazlar sonrasında hatadan dönüldü ve karşılaşmanın yeniden İstanbul'da oynanmasına karar verildi. 9 Ekim'de saat 20.00'de BJK Fibabanka Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma için şu resmi açıklama yapıldı: "Kulübümüzün girişimleri doğrultusunda