Vardar: Fener’e karşı turu geçebilirlerdi

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Lugano seyahati öncesi havalimanında yaptığı açıklamada, rakipleri karşısında iyi bir skor almayı hedeflediklerini söyledi. Vardar, "Lugano'yu geçen yıl deplasmanda yendik. Ancak bu seneyi değerlendirmek lazım. Fenerbahçe ile oynadılar ve turu geçen taraf olabilirlerdi. İyi bir takım görüntüleri vardı. Biz Beşiktaş'ız, bizim nasıl olduğumuz önemli" dedi. Vardar, Başkan Hasan Arat'la TFF'ye yaptıkları ziyaret için de "Türk futbolunun gelişmesi adına kendimize bir ayrıcalık istemediğimizi, böyle bir talebimizin olmadığını söyledik. Tüm takımların eşit değer bulmasıyla ilgili görüşlerimizi belirttik" ifadelerini kullandı.