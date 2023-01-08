Vatandaşı aklını çeldi

Beşiktaş'ın sezon başında Burnley'den kiraladığı Weghorst'un, attığı gol sonrası yaşadığı sevinçle taraftara veda etmesi maçın önüne geçti.yıldız futbolcuya kanca attı. İngiliz devinin Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag'ın, vatandaşı olan 30 yaşındaki golcüyü çok istediği ve Weghorst'un aklını karıştırdığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun, maçın hemen ardındanoyuncunun Ada'ya gideceğinin yorumları yapıldı.Beşiktaş yönetimi, Weghorst'la bugün bir görüşme gerçekleştirecek. Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı ise "Oyuncu duygusal devranmış.Eğer Manchester United girişimde bulunmuşsa Burnley o zaman bizimle temasa geçmeli.dedi.WOUT Weghorst'un beklenmedik bir şekilde ayrılık ateşini yakması Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de listesinde olan ve eski golcüsü Vincent Aboubakar için girişimde bulundu. Ronaldo'nun transferinin ardından Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın gözden çıkardığı ve kadro dışı bıraktığıOyuncu ve kulübüyle pazarlıkların sürdüğü belirtildi.Beşiktaş'ın transfer listesindeki Ozan Tufan'a taraftardan onay çıkmadı. Siyah-beyazlılar, sosyal medyada oyuncu için gösterdikleri tepkiyi stada taşıdı ve dünkü maçta Vodafone Park'ı,tezahüratlarıyla inletti. F.Bahçe'de oynarken bir derbide Beşiktaş kulübesine doğru kullandığı sinkaflı kelimeler nedeniyle istenmeyen 27 yaşındaki orta saha için yapılan pazarlıklar da zora girdi.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sakat ve cezalı oyuncuların sayıca çokluğu sonrası yaptığı denemelerle sistem değişikliğine gitti.İngiliz futbolcu böylelikle alışık olduğu kanat bölgesinin dışına çıkmış oldu.