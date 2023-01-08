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Giriş Tarihi: 8.1.2023

Vatandaşı aklını çeldi

OGÜN ŞAHİNOĞLU

Golcü arayan Manchester United’ın Hollandalı hocası Erik ten Hag, vatandaşını ayarttı. Kısa sürede taraftarın sevgilisi olan 30 yaşındaki forvet de dümeni Ada’ya doğru kırdı

Beşiktaş'ın sezon başında Burnley'den kiraladığı Weghorst'un, attığı gol sonrası yaşadığı sevinçle taraftara veda etmesi maçın önüne geçti. Ronaldo'nun ayrılığı sonrası santrfor arayışında olan Manchester United, yıldız futbolcuya kanca attı. İngiliz devinin Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag'ın, vatandaşı olan 30 yaşındaki golcüyü çok istediği ve Weghorst'un aklını karıştırdığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun, maçın hemen ardından İnstagram'dan Manchester United'ı takibe alması da oyuncunun Ada'ya gideceğinin yorumları yapıldı.

KAZANCI: BİZİM ONAYIMIZ GEREKİR
Beşiktaş yönetimi, Weghorst'la bugün bir görüşme gerçekleştirecek. Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı ise "Oyuncu duygusal devranmış. Burnley ile sözleşmemizde devre arasında geri dönmesini içeren bir madde yok. Eğer Manchester United girişimde bulunmuşsa Burnley o zaman bizimle temasa geçmeli. Ayrılığa onay vermemizin de bir karşılığı olur" dedi.

ABOUBAKAR GELİYOR
WOUT Weghorst'un beklenmedik bir şekilde ayrılık ateşini yakması Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de listesinde olan ve eski golcüsü Vincent Aboubakar için girişimde bulundu. Ronaldo'nun transferinin ardından Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın gözden çıkardığı ve kadro dışı bıraktığı 30 yaşındaki oyuncunun da siyah-beyazlı ekibe geri gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Oyuncu ve kulübüyle pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

TARAFTARDAN OZAN'A VETO
Beşiktaş'ın transfer listesindeki Ozan Tufan'a taraftardan onay çıkmadı. Siyah-beyazlılar, sosyal medyada oyuncu için gösterdikleri tepkiyi stada taşıdı ve dünkü maçta Vodafone Park'ı, "Ozan Tufan'ı istemiyoruz" tezahüratlarıyla inletti. F.Bahçe'de oynarken bir derbide Beşiktaş kulübesine doğru kullandığı sinkaflı kelimeler nedeniyle istenmeyen 27 yaşındaki orta saha için yapılan pazarlıklar da zora girdi.

10 NUMARA REDMOND
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sakat ve cezalı oyuncuların sayıca çokluğu sonrası yaptığı denemelerle sistem değişikliğine gitti. Son oynanan Adana Demirspor maçında Josef'i tek ön libero oynatan ve Gedson ile Salih Uçan'ı merkezde yan yana koyan tecrübeli çalıştırıcı, bu kez 10 numaralı oyun tercih etti ve Salih ile Gedson'u merkezde oynatıp önlerine Redmond'ı kullandı. İngiliz futbolcu böylelikle alışık olduğu kanat bölgesinin dışına çıkmış oldu.

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