Vizesi Mertens ve Bonucci’den

Beşiktaş'ın Ciro Immobile ile anlaşmaya varması İtalyan basınında manşetlerde… Corriere dello Sport, her sezon içinImmobile'nin önceki gece menajerler Marco Sommella ve Alessandro Moggi ile buluşarak kontratı konuştuğu ve iki menajerin ekiplerinin sözleşmenin detaylarını dikkatle incelediğinin altı çizildi.Immobile'nin Serie A'nın iki efsane ismini arayarak Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi sorduğunu duyuran İtalyanlar, aldığı olumlu karşılık sonrasında 34 yaşındaki golcü de siyah-beyazlılara yaklaştı.Beşiktaş ile Ciro Immobile arasında pürüz kalmazken gözler de oyuncunun kulübü Lazio'ya çevrildi. İtalyan ekibinin başkanı Lotito, oyuncuyu düşük bir bedelle bırakmamak için işi yokuşa sürerken 3-4 milyon Euro'luk bir bonservise 'tamam' diyeceği duyuruldu. Beşiktaş yönetimi ise pazarlıklarını sürdürüyor.