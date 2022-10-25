Volkan patladı İsmael çakıldı

MÜCADELENİN son anlarında bir taç pozisyonuyla ortam gerildi. Volkan Demirel ile Valerien İsmael tartışma yaşadı. Demirel konuyla ilgili, "Son dakikada rakibin, tacı bize vermesi gerekiyordu.Müdahale etmeliydi" dedi.HATAYile birlikte önemli çıkışa imza atan Volkan Demirel, maçın ardından mutluluğunu "Sevinçten kafam bir dünya" sözleri ile anlattı. Demirel şöyle devam etti: "Sevinçten başım şişti. Herkesin içinde iki tane papağan vardır. Biri iyi konuşur, biri kötü. Oyuncularımadiyorum. 60'a kadar ve 60'tan sonrası için iki ayrı plan çalışmıştık. Beşiktaş'ın 60'tan sonra düşüş yaşadığını görüyorduk."Hatay karşısında alınan sonucun ardından tribünlerde ve sosyal medyada büyük tepki vardı. Siyah-beyazlı taraftarlar "Söylesene hocam bu takım neden oynamıyor?" diye tezahürat yaparken sonrasında ise "Sergen Yalçın" sesleri yükseldi. Sosyal medyada ise Valerien İsmael istifaya çağrılırken "İstanbul'a dönme", "Evine dön Valerien İsmael" yorumları dikkat çekti.Beşiktaş, takım otobüsüne binerken de taraftarlar, İsmael'e 'İstifa' tezahüratı yaptı. Fransız hocanın tazminatı ise 600 bin Euro...50. dakikada ağları bulan Ze Luis, takımı adına da bir ilki gerçekleştirdi. Cape Verdeli oyuncu Kasım 2020'de Lokomotif Moskova forması ile attığı golün ardından yeniden ağları sarsmayı başarırkentecrübeli oyuncusu Josef de Souza, bulundukları durum hakkında acı bir yorum yaptı: "Maça golle başladık. İki, üçü bulup maçı koparabilirdik ama yapamadık. Üzülerek söylüyorum ama açıkça konuşacağım.Nasıl büyük bir kulüpte oynadığımızın farkına varıp, aynaya bakıp, utanmamız lazım."Beşiktaş'ı Süper Lig'de konuk ettiği 3 maçta da Hatayspor yenilgi yüzü görmedi. İki takım arasındaki 3 mücadelede ev sahibi Hatay 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.Beşiktaş maça hızlı başlarken Weghorst sahneye çıktı. 31. saniyede Hatay ağlarını sarsan Hollandalı oyuncu bu sezon Süper Lig'in en erken golünü attı.