Volkan patladı İsmael çakıldı

Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 31. saniyede Weghorst ile golü bulup rahatladı. İkinci yarıda Valerien İsmael vitesi düşürdü, Volkan Demirel artırdı. 50’de Ze Luis eşitliği sağladı, 90’da Kaan maçın skorunu belirledi
TAÇ POZİSYONUYLAORTALIK KARIŞTI
MÜCADELENİN son anlarında bir taç pozisyonuyla ortam gerildi. Volkan Demirel ile Valerien İsmael tartışma yaşadı. Demirel konuyla ilgili, "Son dakikada rakibin, tacı bize vermesi gerekiyordu. Beşiktaş'ın teknikadamının yerinde ben olsam, rakibeverirdim. Müdahale etmeliydi" dedi.
'DÜŞECEKLERİNİBİLİYORDUM'
HATAYile birlikte önemli çıkışa imza atan Volkan Demirel, maçın ardından mutluluğunu "Sevinçten kafam bir dünya" sözleri ile anlattı. Demirel şöyle devam etti: "Sevinçten başım şişti. Herkesin içinde iki tane papağan vardır. Biri iyi konuşur, biri kötü. Oyuncularıma 'İyi konuşanpapağını dinleyin, kazanmak için oynayın' diyorum. 60'a kadar ve 60'tan sonrası için iki ayrı plan çalışmıştık. Beşiktaş'ın 60'tan sonra düşüş yaşadığını görüyorduk."
'EVİNE DÖN İSMAEL!'
Hatay karşısında alınan sonucun ardından tribünlerde ve sosyal medyada büyük tepki vardı. Siyah-beyazlı taraftarlar "Söylesene hocam bu takım neden oynamıyor?" diye tezahürat yaparken sonrasında ise "Sergen Yalçın" sesleri yükseldi. Sosyal medyada ise Valerien İsmael istifaya çağrılırken "İstanbul'a dönme", "Evine dön Valerien İsmael" yorumları dikkat çekti.
TAZMİNATI 600 BİN EURO
Beşiktaş, takım otobüsüne binerken de taraftarlar, İsmael'e 'İstifa' tezahüratı yaptı. Fransız hocanın tazminatı ise 600 bin Euro...
KAFADAN ATTI!
50. dakikada ağları bulan Ze Luis, takımı adına da bir ilki gerçekleştirdi. Cape Verdeli oyuncu Kasım 2020'de Lokomotif Moskova forması ile attığı golün ardından yeniden ağları sarsmayı başarırken bu sezon Hatayspor'un da ilkkafa golüne imza attı.
UTANMAMIZ GEREK!
Beşıktaş'ın tecrübeli oyuncusu Josef de Souza, bulundukları durum hakkında acı bir yorum yaptı: "Maça golle başladık. İki, üçü bulup maçı koparabilirdik ama yapamadık. Üzülerek söylüyorum ama açıkça konuşacağım. Beşiktaş'ın büyüklüğününfarkına varmamızlazım. Nasıl büyük bir kulüpte oynadığımızın farkına varıp, aynaya bakıp, utanmamız lazım."
HATAY DEPLASMANI KABUSLARI OLDU
Beşiktaş'ı Süper Lig'de konuk ettiği 3 maçta da Hatayspor yenilgi yüzü görmedi. İki takım arasındaki 3 mücadelede ev sahibi Hatay 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
EN ERKEN GOL
Beşiktaş maça hızlı başlarken Weghorst sahneye çıktı. 31. saniyede Hatay ağlarını sarsan Hollandalı oyuncu bu sezon Süper Lig'in en erken golünü attı.