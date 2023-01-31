Weghorst beni gerdi!

Arjantin formasıyla Dünya Kupası'nı kaldırarak kariyerindeki eksik parçayı tamamlayan Lionel Messi, Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst ile Katar'da yaşadıkları kavga hakkında ilk kez konuştu... Hollanda ile oynadıkları ve penaltılara uzayan son 8 turu maçında Weghorst ve Van Gaal ile atışan Arjantinli süper star, maçtan sonra röportaj verdiği sırada da kendisine bakan Weghorst'adiyerek hakaret etmişti.Yaşananları bir radyo programında değerlendiren Messi, "Yaptıklarımı sevmiyorum. Bunlar çok fazla sinirin olduğu anlardır. Hızlı bir şekilde gelişir ve insanlar anlık bir şekilde tepki verirler.Bunun gibi birçok gergin an yaşadık. Maç sonrası konuşmamı yapıyordum. Her şey birdenbire oldu ve tepki verdim. O tip bir imaj bırakmak istemiyorum, ama böyle şeyler olabiliyor" dedi.İngiltere'den önde gelen 6 kulübün de dahil olduğu 12 futbol kulübü, 19 Nisan 2021'de aralarında Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamış, gelen tepkilerin ardından ise geri adım atılmıştı. Konuyla ilgili devam eden mahkeme sürecinde dün yeni bir gelişme yaşandı. Madrid mahkemesinde görülen temyiz başvurusunu kulüpler kazandı. Bu karar sonrası UEFA ya da FIFA'nın Avrupa Süper Lig kulüplerini cezalandırma ihtimali ortadan kalktı. İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid'in ayrı bir lig kurmak için yaptıkları girişim başarılı olmamıştı.