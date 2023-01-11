Weghorst gitti Aboubakar yolda

Siyah-beyazlılar, forvetteki boşluğu Aboubakar ile doldurmayı planlıyor. Al Nassr ile kontrat feshi için görüşen Kamerunlu da Kartal’a gelmeye sıcak. Oyuncuya 2.5 sezonluk mukavele ve 2.5 milyon Euro maaş önerilecek
Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta golünü atan ve taraftara 'Veda' hareketi yapan Wout Weghorst'un, Manchester United hayali gerçek oldu. Hollandalı forvet ile anlaşan ManU, siyah-beyazlı kulüple de el sıkışıp işi bitirdi. KırmızıŞeytanlar'ın, Beşiktaş'a 3 milyonEuro teklif ettiği ve anlaşıldığıöğrenildi. Bu gelişmelerin ardından gözler, Weghorst'un yerine alınacak forvete çevrildi.
MAAŞININ 3 MİLYON EURO'SUNU İSTİYOR
Kara Kartal, eski golcüsü Vincent Aboubakar için girişimlerini hızlandırdı. Al Nassr ile 1.5 yıl daha kontratı bulunan 30 yaşındaki Kamerunlu santrfor, Suudi Arabistan kulübünden ücretinin haziranakadar olan 3 milyon Euro'luk kısmının ödenmesini talep etti.
'BİR AN ÖNCE BU İŞİ BİTİRİN' MESAJI
İki taraf arasındaki pazarlıkları yakından izleyen siyah-beyazlılar, Aboubakar'ın menajerine "Bir an önce bu işi bitirin" mesajı gönderdi. Beşiktaş, gelmek için yeşil ışık yakan ve birkaç gün içinde kontratını feshetmesi beklenen tecrübeli futbolcuya 1 yılı opsiyonlu 2.5sezonluk mukavele ve sezon başına 2.5milyon Euro maaş önerisi yapmayı planlıyor.
SNEİJDER: ŞAKA GİBİ!
Wesley Sneijder, Weghorst'un Manchester United'a transferini şaka olarak nitelendirdi. Hollandalı eski futbolcu, "Premier Lig'de Weghorst gibi en az 300 tane forvet var. Manchester United'da olumlu etki yaratamaz" dedi.
NOTER KORKUSU!
BEŞIKTAŞ'IN Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, dün yapılan antrenmanda yer aldı. Cumartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan siyahbeyazlılarda, yıldız futbolcunun kadroda olup olmayacağı henüz net değil.