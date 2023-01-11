Weghorst gitti Aboubakar yolda

eşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta golünü atan ve taraftara 'Veda' hareketi yapan Wout Weghorst'un, Manchester United hayali gerçek oldu. Hollandalı forvet ile anlaşan ManU, siyah-beyazlı kulüple de el sıkışıp işi bitirdi.Bu gelişmelerin ardından gözler, Weghorst'un yerine alınacak forvete çevrildi.Kara Kartal, eski golcüsü Vincent Aboubakar için girişimlerini hızlandırdı. Al Nassr ile 1.5 yıl daha kontratı bulunan 30 yaşındaki Kamerunlu santrfor,ödenmesini talep etti.İki taraf arasındaki pazarlıkları yakından izleyen siyah-beyazlılar, Aboubakar'ın menajerinemesajı gönderdi. Beşiktaş, gelmek için yeşil ışık yakan ve birkaç gün içinde kontratını feshetmesi beklenen tecrübeli futbolcuyamaaş önerisi yapmayı planlıyor.Wesley Sneijder, Weghorst'un Manchester United'a transferini şaka olarak nitelendirdi. Hollandalı eski futbolcu, "Premier Lig'de Weghorst gibi en az 300 tane forvet var. Manchester United'da olumlu etki yaratamaz" dedi.BEŞIKTAŞ'IN Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, dün yapılan antrenmanda yer aldı. Cumartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan siyahbeyazlılarda, yıldız futbolcunun kadroda olup olmayacağı henüz net değil.