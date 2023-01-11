Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Weghorst gitti Aboubakar yolda
Giriş Tarihi: 11.1.2023

Weghorst gitti Aboubakar yolda

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Weghorst gitti Aboubakar yolda

Siyah-beyazlılar, forvetteki boşluğu Aboubakar ile doldurmayı planlıyor. Al Nassr ile kontrat feshi için görüşen Kamerunlu da Kartal’a gelmeye sıcak. Oyuncuya 2.5 sezonluk mukavele ve 2.5 milyon Euro maaş önerilecek

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta golünü atan ve taraftara 'Veda' hareketi yapan Wout Weghorst'un, Manchester United hayali gerçek oldu. Hollandalı forvet ile anlaşan ManU, siyah-beyazlı kulüple de el sıkışıp işi bitirdi. Kırmızı Şeytanlar'ın, Beşiktaş'a 3 milyon Euro teklif ettiği ve anlaşıldığı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından gözler, Weghorst'un yerine alınacak forvete çevrildi.

MAAŞININ 3 MİLYON EURO'SUNU İSTİYOR
Kara Kartal, eski golcüsü Vincent Aboubakar için girişimlerini hızlandırdı. Al Nassr ile 1.5 yıl daha kontratı bulunan 30 yaşındaki Kamerunlu santrfor, Suudi Arabistan kulübünden ücretinin hazirana kadar olan 3 milyon Euro'luk kısmının ödenmesini talep etti.

'BİR AN ÖNCE BU İŞİ BİTİRİN' MESAJI
İki taraf arasındaki pazarlıkları yakından izleyen siyah-beyazlılar, Aboubakar'ın menajerine "Bir an önce bu işi bitirin" mesajı gönderdi. Beşiktaş, gelmek için yeşil ışık yakan ve birkaç gün içinde kontratını feshetmesi beklenen tecrübeli futbolcuya 1 yılı opsiyonlu 2.5 sezonluk mukavele ve sezon başına 2.5 milyon Euro maaş önerisi yapmayı planlıyor.

SNEİJDER: ŞAKA GİBİ!
Wesley Sneijder, Weghorst'un Manchester United'a transferini şaka olarak nitelendirdi. Hollandalı eski futbolcu, "Premier Lig'de Weghorst gibi en az 300 tane forvet var. Manchester United'da olumlu etki yaratamaz" dedi.

NOTER KORKUSU!
BEŞIKTAŞ'IN Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, dün yapılan antrenmanda yer aldı. Cumartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan siyahbeyazlılarda, yıldız futbolcunun kadroda olup olmayacağı henüz net değil.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Soylu duyurdu! Taksim'deki kalleş saldırıda kritik isim yakalandı: Türkiye'ye teslim edildi
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge için FLAŞ gelişme! 93 bin lira fark ödenecek
İstanbul'da arsa satma tartışması kanlı bitti! Önce hamile yengesini ardından arkadaşını öldürdü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
HDP altılı muhalefete şart sundu: Hayır demeyiz! "Şimdi görev masada"
Hande Erçel'den yürek burkan paylaşım! "Seni çok özledim annecim"
MasterChef Şampiyonu kim oldu? TV8 ile 2022 MasterChef birincisi-şampiyonu kim oldu, kazanan belli mi?
SON DAKİKA: Aslı Baykal ve Mehmet Sevigen sabah.com.tr'ye konuştu! Ataç Baykal'ın mektubuna sert tepki: Deniz Baykal'a yapılanı oğlu unutmuş
SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan 2. el konutlar için kampanya açıklaması! Dikkat çeken kredi mesajı
İYİ Parti Ankara İl Başkanı adayı Serdar Tunç'tan skandal 15 Temmuz paylaşımları! Darbe girişimine açık destek vermiş
ARKADAŞINA GÖNDER
Weghorst gitti Aboubakar yolda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA