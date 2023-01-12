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Giriş Tarihi: 12.1.2023

Weghorst’un ağrıları varmış!

Weghorst’un ağrıları varmış!
Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun yerine Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag'ın isteğiyle Wout Weghorst'u dahil etmek için Beşiktaş ile 3 milyon Euro'ya anlaştı. Siyahbeyazlılar ise yazın Burnley'den kiraladığı oyuncuyu göndermek için Aboubakar'ı bekliyor. Bu noktada İngilizler'in cephesinde sabırsızlık hakim. ManU, santrfor sorununu acil olarak bitirmeyi hedeflerken Beşiktaş'a "Cumaya (Yarın) kadar transferi tamamlayalım" mesajı gönderdi. Weghorst da bu nedenle siyah-beyazlı yönetimi sıkıştırmaya ve ikna etmeye çalışıyor. 30 yaşındaki futbolcu, dünkü antrenmana "Ağrılarım var" diyerek katılmadı ve salonda çalışmakla yetindi.

MONTERO'YA TALİP ÇIKTI
BUNDESLIGA 2 ekibi Hamburg, Montero'yu kiralamak için Beşiktaş'a teklif yaptı. Siyah-beyazlılar, Alman takımından oyuncunun maaşının kalan kısmını ödemesini ve sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu konulmasını talep etti.

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Weghorst’un ağrıları varmış!
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