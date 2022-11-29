Yabancı kuralı 7+4 olsun

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün basın mensuplarıyla sohbet yemeğinde bir araya geldi. 8+3 (Sahada en az 3 Türk) olarak devam eden Süper Lig'deki yabancı kuralıyla ilgili soruyu, "Gelecek sezon daha fazla yerli oyuncu oynatma zorunluluğu getirilmeli. Biz bu sezon başında kuralın değişmesini istedik; olmaz dediler. Biz de ona göre transfer yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısı artmamalı.şeklinde yanıtlayan Çebi, "Benden daha zor bir dönemde başkanlık yapan olmadı" ifadelerini de kullandı.KAYSERISPOR'UN 26 yaşındaki sağ beki Onur Bulut için ise başkan Çebi şöyle konuştu: "Şu an bir görüşme gerçekleşmedi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncu için 1-2 milyon Euro istenirse devre arası niye bu paraları verelim. Olmazsa olmazımız değil."