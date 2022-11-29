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Giriş Tarihi: 29.11.2022

Yabancı kuralı 7+4 olsun

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Yabancı kuralı 7+4 olsun
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün basın mensuplarıyla sohbet yemeğinde bir araya geldi. 8+3 (Sahada en az 3 Türk) olarak devam eden Süper Lig'deki yabancı kuralıyla ilgili soruyu, "Gelecek sezon daha fazla yerli oyuncu oynatma zorunluluğu getirilmeli. Biz bu sezon başında kuralın değişmesini istedik; olmaz dediler. Biz de ona göre transfer yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısı artmamalı. Gelecek sezon için 7+4 olmasını istiyoruz. Bu talebimizi federasyona resmi olarak ileteceğiz" şeklinde yanıtlayan Çebi, "Benden daha zor bir dönemde başkanlık yapan olmadı" ifadelerini de kullandı.

ONUR BULUT AÇIKLAMASI
KAYSERISPOR'UN 26 yaşındaki sağ beki Onur Bulut için ise başkan Çebi şöyle konuştu: "Şu an bir görüşme gerçekleşmedi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncu için 1-2 milyon Euro istenirse devre arası niye bu paraları verelim. Olmazsa olmazımız değil."

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Yabancı kuralı 7+4 olsun
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