Yabancı kuralı nefes aldırdı

Geçen sezon yaşanan hüsran sonrası yeni döneme iddialı bir ekip ile başlayıp şampiyonluk hedefini kovalamak isteyen Beşiktaş, transfere hızlı girip Paulista, Immobile ve Rafa Silva'yı kadrosuna katmıştı.TFF'de alınan son yabancı kararı, takımdan en az 8-9 oyuncuyu göndermesi gereken yönetimi biraz olsun rahatlattı.Yeni kararda kadrodaki yabancı sayısı 12'den 14'e çıkarıldı ve bunun 11'i sahada değerlendirilebiliyor.Ante Rebic, Oxlade-Chamberlain, Francisco Montero ve Daniel Amartey, Slovenya kampında yer almamıştı. Bu dört isimle öncelikli olarak yollar ayrılacak. Rebic dışındaki üç oyuncuya da teklifler var. Chamberlain'in İngiltere'den talipleri Southampton, Brentford, Fulham ve Sheffield United; Amartey'e Araplar teklif yapsa da gitmek istemedi, Ada'dan kulüp bakıyor; Montero ise Portekiz, İspanya ve İtalya'dan kulüplerle görüşüyor.1-Amartey2-Aboubakar3-Montero4-Onana5-Masuaku6-Svensson7-Colley8-Paulista9-Gedson10-Musrati11-Muçi12-Rashica13-Hadziahmetovic14-Hasic15-Silva16-Immobile17-Muleka18-Rebic19-Chamberlainyönetiminin gönderilecekler listesinde yer alan Vincent Aboubakar, takımda kalacak gibi çalışıyor. Kampta yapılan antrenmanlarda çok hırslı olduğu gözlenen Kamerunlu santrfor, 2.5 milyon Euro'luk garanti ücretini bırakmak istemiyor.