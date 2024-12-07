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Giriş Tarihi: 7.12.2024

Yalan Şakul’un ağzına yuva yapmış

Yalan Şakul’un ağzına yuva yapmış
Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, önceki gün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Hoca bir katı prim alırken, Samet Aybaba iki katını alıyordu. Bunu aynı düzeye düşürdük. Yani tekere çomak soktuk" ifadelerini kullanmıştı. Şakul'a cevap veren Aybaba, "Hâlâ şov, reklam peşinde. Söylediği 5 kelimenin 4'ü yalan. Birisi de doğru değil, yarım. Bana çift prim yatıran kendisi, yarısının nereye ödendiğini en iyi bilen de kendisi. Tiyatroculuk yapıyor. Amacı beni paracı göstermek. Bu kadar yalana cevap yetiştirmek mümkün değil. Artık mümkün olduğunca bu seviyeye inerek cevap vermeyeceğim. Ben söyleyeceklerimi söyledim, bir kelimesinden tereddütüm yok, hepsinin sonuna kadar arkasındayım. Anadolu'da güzel bir söz var. Yalan, bunların ağzında yuva yapmış..." diye konuştu.

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Yalan Şakul’un ağzına yuva yapmış
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