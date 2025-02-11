Yaşasın gençlik!

Devre arası transferinde gençlere yönelen Beşiktaş, 18 yaşındaki Keny Arroyo'nun ardından yeni bir ismi daha kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüp, scout ekibinin önerisi olan Elan Ricardo'yu renklerine bağladı. Kolombiya ekibi La Equidad forması giyen 20 yaşındaki futbolcu, 2 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay ile transfer edildi.
Oyuncu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Merkez orta sahanın yanı sıra ön libero olarak da görev yapabilen
Kolombiyalı genç yetenek, altyapısından yetiştiği La Equidad'da 49 karşılaşmada forma giyip 9 gol, 3 asist gerçekleştirdi. Anlaşmanın sağlanmasının ardından İstanbul'a gelen Ricardo, bugün sağlık kontrolü sonrası imza atacak.