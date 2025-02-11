Yaşasın gençlik!

Devre arası transferinde gençlere yönelen Beşiktaş, 18 yaşındaki Keny Arroyo'nun ardından yeni bir ismi daha kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüp, scout ekibinin önerisi olan Elan Ricardo'yu renklerine bağladı.Oyuncu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalanacak.Kolombiyalı genç yetenek, altyapısından yetiştiği La Equidad'da 49 karşılaşmada forma giyip 9 gol, 3 asist gerçekleştirdi.