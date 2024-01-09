Yavaş yavaş kardeşim hepsini nasıl gönderelim!

Beşıktaş dün, Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçı olan Çaykur Rizespor karşılaşması için Rize'ye gitti. Havalimanında siyah-beyazlı taraftarlar, takımı coşkuyla karşıladı. Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'ya ise bir futbolsever yüksek sesle, mücadelenin kadrosunda olan iki futbolcuyu hedef göstererek, "Onur gidecek, Tayfur gidecek, hepsi gidecek!" serzenişinde bulundu. Aybaba da "Yavaş yavaşkardeşim, hepsini bir anda nasıl göndereceğiz" yanıtını verdi. Bu anlar sosyal medyada büyük yankı buldu