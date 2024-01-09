Yavaş yavaş kardeşim hepsini nasıl gönderelim!

dün, Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçı olan Çaykur Rizespor karşılaşması için Rize'ye gitti. Havalimanında siyah-beyazlı taraftarlar, takımı coşkuyla karşıladı. Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'ya ise bir futbolsever yüksek sesle, mücadelenin kadrosunda olan iki futbolcuyu hedef göstererek,serzenişinde bulundu. Aybaba dayanıtını verdi. Bu anlar sosyal medyada büyük yankı buldu