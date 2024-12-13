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Giriş Tarihi: 13.12.2024

Yediğimiz goller demoralize etti

Serdar Topraktepe, “İlk yarıda 2-0’ı bulabilirdik ancak yediğimiz gollerle demoralize olduk. Her şeye rağmen beraberlik alabilirdik” diye konuştu

Yediğimiz goller demoralize etti
Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Serdar Topraktepe karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, yenilen gollere vurgu yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, "Aslında maça çok iyi başladık. Oyun planımızı harfiyen uyguluyorduk. Gedson'la öne geçtik. Hatta Rafa Silva ikinciyi bulabilirdi. İlk yarıya 2-0 önde girecekken yediğimiz basit goller takımı demorolize etti. Biraz da ikinci yarının ilk 15 dakikasında bocaladık. Yorgunluk vardı. Buna rağmen dengeyi kurduk, sahadan beraberlikle ayrılabilirdik. Maçın başlangıcındaki futbolu daha uzun bir periyoda yaymamız gerekiyor. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Artık önümüzdeki karşılaşmalara bakacağız" diye konuştu.
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Yediğimiz goller demoralize etti
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