Yediğimiz goller demoralize etti

Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Serdar Topraktepe karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, yenilen gollere vurgu yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, "Aslında maça çok iyi başladık.Gedson'la öne geçtik. Hatta Rafa Silva ikinciyi bulabilirdi. İlk yarıya 2-0 önde girecekken yediğimiz basit goller takımı demorolize etti. Biraz da ikinci yarının ilk 15 dakikasında bocaladık. Yorgunluk vardı. Buna rağmen dengeyi kurduk, sahadan beraberlikle ayrılabilirdik.Kaybettiğimiz için üzgünüz. Artık önümüzdeki karşılaşmalara bakacağız" diye konuştu.