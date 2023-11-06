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Giriş Tarihi: 6.11.2023

Yediniz yediniz doymadınız!

Yediniz yediniz doymadınız!
Tayfur Bingöl'ün direkten dönen topuna Salih Uçan, kafayla vururken Erdal'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem, oyunu devam ettirirken siyah-beyazlılar, uzun süre penaltı itirazında bulundu. Pozisyonla ilgili Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yediniz yediniz doymadınız. Penaltılarımızı da yemeye devam edin. Sorun değil, tiyatronuzun finalini biz yapacağız!" ifadeleri kullanıldı. Diğer paylaşımda ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun yanına çarpı işareti, Türkiye Fiyasko Federasyonu'nun yanına okey işareti konuldu.

BİZE YAKIŞMIYOR
Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, karşılaşma sonrası konuşmakta zorlanırken şunları söyledi: "Çok üzgünüz. İşler bizim için iyi gitmiyor. Basit goller yiyoruz. Ne anlatacağımı bilmiyorum. Bize yakışmıyor. Düzeltmeye çalışacağız."

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Yediniz yediniz doymadınız!
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