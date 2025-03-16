Yeni bir takım inşa etmeliyiz!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'den acı itiraflar geldi. Sözlerine "İki maçı da hak etmedik" diyerek başlayan Norveçli çalıştırıcı, "Sahada ekstra kalite gösteremedik. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. İstediğim, yeterli performanslar değildi hem bu maç hem önceki maç. Sonuç alamadık. Çok kötü, çok aşağı bir performans. Beşiktaş bunu hak etmiyor. Daha yüksek seviyeyi hak ediyor. Oyuncularım denedi, çalıştı, olmadı. Bir şeyleri değiştirmek zorundayız. Özür dilerim" ifadelerini kullandı. Solskjaer, bu yenilgiyi geride bırakmaları gerektiğini belirterek "Umarız ki böyle bir şey bir daha tekrarlanmayacak. Önemli oyuncuları getirip yeni ve iyi bir takım inşa etmek için çalışacağız. Çalışmak zorundayız. Ben de kariyerimde böyle bir şey görmedim" diye konuştu.