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Giriş Tarihi: 23.2.2023

Yeni Kartal uçuşta

Yeni Kartal uçuşta

Beşiktaş, tesislerde Eyüpspor ile oynadığı hazırlık maçını yeni transferleri Aboubakar, Onur ve Maxim’in (pen) golleriyle kazandı

Süper Lig'e verilen arada Ümraniyespor ile oynadığı ilk hazırlık maçını Ghezzal ve Rosier'in golleriyle kazanan Beşiktaş, dün de Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk yarışı veren Eyüpspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'ndeki karşılaşmada eflatun-sarılıları 3-2 mağlup etti. Müsabakanın 20. dakikasında Mustafa Pektemek'in golüyle geri düşen Kartal, 43'te Aboubakar'la eşitliği yakaladı. 47'de yeni transfer Onur Bulut skoru 2-1'e getirirken, 56'da yine yenilerden Maxim, penaltıdan tabelayı 3-1'e taşıdı. 84'te Olivier Thill, sonucu ilan etti: 3-2. Beşiktaş'a ara dönemde imza atan ve 4 lig maçında gol ya da asist kaydedemeyen Aboubakar'ın, fiziksel olarak hazır görüntüsü dikkat çekti. Maxim ve Onur da iyi oyunuyla göz doldurdu.

SAİSS'E 'DUR' DENMEYECEK
BEŞIKTAŞ'IN Faslı stoperi Romain Saiss, sezon sonu takımdan ayrılacak. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, ara transfer döneminin son gününde Nottingham Forest'a transfer olmayı istemiş ancak Beşiktaş 2.5 milyon Euro'luk teklifi geri çevirmişti. Siyah-beyazlılar, ara dönemde Omar Colley'yi teknik direktör Şenol Güneş'in isteğiyle kadrosuna kattı. Güneş'in performansını beğenmediği ve oyununa uygun görmediği Saiss de sezon sonu İngiltere'ye dönmenin yollarını arıyor. 32 yaşındaki stoperden, bonservis elde edilmesi şartıyla gidişine haziran ayı itibariyle onay verilecek.

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Yeni Kartal uçuşta
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