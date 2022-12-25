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Giriş Tarihi: 25.12.2022

Yeni sistem Saiss’i bekliyor

Yeni sistem Saiss’i bekliyor

Beşiktaş’ta Güneş’in aklı 3’lü savunmada. Ancak sakatlanan Faslı stoper Saiss dönmeden bu sistem kullanılmayacak

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in bir süredir aklında Gaziantep FK'ya karşı 3-4-3 sistemiyle oynamak vardı. Ancak deneyimli hoca, bu planları milli takımdan dönen Romain Saiss'in durumuna odakladı. Savunmanın merkezinde oynatmayı ve komutayı vermeyi planladığı 32 yaşındaki Faslı oyuncunun sakatlığı, yeni sistemin uygulanmasını erteledi. Saiss'in yokluğunda 3'lü savunma sisteminin istenilen verimi sağlamayacağını düşünen teknik heyet, bir süre daha beklemek zorunda kalacak. Saiss en iyi ihtimalle Kasımpaşa mücadelesiyle takıma dönecek.

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Yeni sistem Saiss’i bekliyor
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