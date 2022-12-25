Yeni sistem Saiss’i bekliyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in bir süredir aklında Gaziantep FK'ya karşı 3-4-3 sistemiyle oynamak vardı. Ancak deneyimli hoca, bu planları milli takımdan dönen Romain Saiss'in durumuna odakladı.Saiss'in yokluğunda 3'lü savunma sisteminin istenilen verimi sağlamayacağını düşünen teknik heyet, bir süre daha beklemek zorunda kalacak. Saiss en iyi ihtimalle Kasımpaşa mücadelesiyle takıma dönecek.