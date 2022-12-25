Yeni sistem Saiss’i bekliyor

Beşiktaş’ta Güneş’in aklı 3’lü savunmada. Ancak sakatlanan Faslı stoper Saiss dönmeden bu sistem kullanılmayacak
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in bir süredir aklında Gaziantep FK'ya karşı 3-4-3 sistemiyle oynamak vardı. Ancak deneyimli hoca, bu planları milli takımdan dönen Romain Saiss'in durumuna odakladı. Savunmanın merkezindeoynatmayı ve komutayıvermeyi planladığı 32yaşındaki Faslı oyuncununsakatlığı, yeni sistemin uygulanmasınıerteledi. Saiss'in yokluğunda 3'lü savunma sisteminin istenilen verimi sağlamayacağını düşünen teknik heyet, bir süre daha beklemek zorunda kalacak. Saiss en iyi ihtimalle Kasımpaşa mücadelesiyle takıma dönecek.