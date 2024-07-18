Yeniler sahne aldı, Kartal uçamadı!

Slovenya'da kamp yapan Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, buradaki ilk hazırlık maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaştı. Ukrayna temsilcisi, mücadeleyi 1-0 kazandı. Yeni transfer Gabriel Paulista ilk 11'de maça başlarken 60 dakika sahada kaldı. Oyunda bulunduğu süre içerisinde kritik müdahaleleri vardı. Ceza sahası içinde rakibin tehlikeli birkaç atağında devreye girdi. Ama yanındaki partneriyle bir uyum yakalamasına ihtiyacı var. Rafa Silva ise sol kanatta maça başlarken 45 dakika oynadı. Tekniği ve çevikliği dikkat çekti. Hücum aksiyonlarının içerisinde vardı. Henüz hazır olmayan Ciro Immobile ise kadroda yer almadı.