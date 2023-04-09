Yere sağlam basın

Galatasaray derbisine kadar puan kaybı istemeyen Şenol Güneş, talebelerine bir dizi uyarılarda bulunduNİSAN ayında sırasıyla Giresun ve Trabzon ile karşılaşacak olan Beşiktaş, ardından Hatay maçı haftasını boş geçip Ümraniye deplasmanına çıkacak.Şenol Güneş ve ekibi, bu nedenle derbiye kadar kayıpsız giderek güçlü ve hedefli bir şekilde sahaya çıkmak istiyor. Talebeleriyle bir toplantı yapan Güneş, "Fenerbahçe'ye karşı çok ciddi bir galibiyet elde ettik.. Herkesin ayakları yere sağlam basmalı, rehavet oluşmamalı" uyarısında bulundu.