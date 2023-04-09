Yere sağlam basın

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Giriş Tarihi: 9.4.2023

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Galatasaray derbisine kadar puan kaybı istemeyen Şenol Güneş, talebelerine bir dizi uyarılarda bulundu
NİSAN ayında sırasıyla Giresun ve Trabzon ile karşılaşacak olan Beşiktaş, ardından Hatay maçı haftasını boş geçip Ümraniye deplasmanına çıkacak. Dolmabahçe'de 30 Nisan'dan oynanacak G.Saray maçı ise Kartal'ın rotasını çizecek. Şenol Güneş ve ekibi, bu nedenle derbiye kadar kayıpsız giderek güçlü ve hedefli bir şekilde sahaya çıkmak istiyor. Talebeleriyle bir toplantı yapan Güneş, "Fenerbahçe'ye karşı çok ciddi bir galibiyet elde ettik. Giresun maçına da aynı ciddiyetle çıkmalıyız. Herkesin ayakları yere sağlam basmalı, rehavet oluşmamalı" uyarısında bulundu.

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