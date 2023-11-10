Yılmaz’a tepki Yalçın’a sevgi

Siyah-beyazlı takımın taraftarları, Beşiktaş’ın genç hocası aleyhine tezahürat yaparken eski teknik direktörü Sergen Yalçın lehine de tempo tuttu
Karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz aleyhine tezahürat vardı. Taraftarlar, takım ısınmak için sahaya çıktığı sırada, 'BurakYılmaz'ı istemiyoruz' şeklinde bağırdı. Siyah-beyazlı futbolseverlerin, geçtiğimiz hafta sonu kaybedilen Antalyaspor maçında Eric Bailly'i oyundan alması, sonrasında yenilginin gelmesi ve Rıza Çalımbay'ı isim vermeden eleştirmesi sonucu Burak Yılmaz'a tepki gösterdikleri öğrenildi. Taraftarlar ayrıca, "Sergen Yalçın" diye bağırarak eski hocalarına sevgi gösterisinde bulundu. Bodo/Glimt'in golleri sonrasında da Yılmaz ve takım aleyhine tempo tutuldu.
KULÜBEDE SARARIP SOLDU
BEŞİKTAŞ'IN başında altıncı maçına çıkan teknik sorumlu Burak Yılmaz, Galatasaray ve Gaziantep FK maçlarının ardından Bodo/ Glimt karşılaşmasında da sarı kart gördü.
VUKAS: HERKES SORUMLU
BEŞİKTAŞ yardımcı antrenörü Hari Vukas maç sonu yaptığı açıklamada taraftarların tepkisinde haklı olduklarını söyledi. Vukas, ''Kötü gidişattan herkes sorumlu. Bunun payını hepimiz almak zorundayız. Kötü oynuyoruz... Bu bizim seviyemiz değil. Bu kötü süreci çalışarak iyiye çevirmek zorundayız. İyi hazırlanıyoruz,oyuncularımızın hazır olduğunudüşünüyoruz ama maçta herzaman bir şey eksik oluyor. İyi değiliz" ifadelerini kullandı.