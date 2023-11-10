Yılmaz’a tepki Yalçın’a sevgi

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz aleyhine tezahürat vardı. Taraftarlar, takım ısınmak için sahaya çıktığı sırada,şeklinde bağırdı. Siyah-beyazlı futbolseverlerin, geçtiğimiz hafta sonu kaybedilen Antalyaspor maçında Eric Bailly'i oyundan alması, sonrasında yenilginin gelmesi ve Rıza Çalımbay'ı isim vermeden eleştirmesi sonucu Burak Yılmaz'a tepki gösterdikleri öğrenildi. Taraftarlar ayrıca,diye bağırarak eski hocalarına sevgi gösterisinde bulundu. Bodo/Glimt'in golleri sonrasında da Yılmaz ve takım aleyhine tempo tutuldu.BEŞİKTAŞ'IN başında altıncı maçına çıkan teknik sorumlu Burak Yılmaz, Galatasaray ve Gaziantep FK maçlarının ardından Bodo/ Glimt karşılaşmasında da sarı kart gördü.BEŞİKTAŞ yardımcı antrenörü Hari Vukas maç sonu yaptığı açıklamada taraftarların tepkisinde haklı olduklarını söyledi. Vukas, ''Kötü gidişattan herkes sorumlu. Bunun payını hepimiz almak zorundayız. Kötü oynuyoruz...Bu kötü süreci çalışarak iyiye çevirmek zorundayız.İyi değiliz" ifadelerini kullandı.