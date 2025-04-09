Yine aynı korku

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile yakaladığı çıkışta deplasmandaki kötü gidişi de noktalamıştı. Göreve 22 Ocak'taki Athletic Bilbao maçı ile başlayan Norveçli teknik adam, Süper Lig'deki Antalyaspor beraberliğinin ardından 4 karşılaşmayı üst üste kazanarak bu sezonun en uzun galibiyet serisini yakalamıştı. Konya'da alınan yenilgi, deplasman fobisini yeniden başlattı. Önceki gün de Kasımpaşa karşısında bir puan zor kurtarıldı.

LİGDE DÖRT DEPLASMAN MAÇI KALDI

Bu sezon 14 dış saha maçında sadece 4 kez kazanan (Samsun, Kayseri, Sivas, Eyüp) siyah-beyazlılar 3 kez yenildi (G.Saray, Adana Demir, Konya). 7 karşılaşma ise beraberlikle bitti. Toplanan 48 puanın sadece 19'unu deplasmanlarda kazanan Beşiktaş, Süper Lig dış saha puan durumunda 6. sırada yer alıyor. Kartal, evinde oynadığı 14 mücadelenin ise 9'unu kazandı. 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Taraftarı önünde 29 puan topladı. Beşiktaş kalan 8 haftada Göztepe, Fenerbahçe, Alanya ve Bodrum deplasmanlarına gidecek.



FERNANDES KENDİNİ AŞTI

Beşiktaş'ın yıldız ismi Gedson Fernandes, ara verdiği gollerine son 2 haftada yeniden başladı ve kariyerinde bir ilk yaşadı. Skor açısından en iyi sezonunu geçiren Portekizli futbolcu, 30 Eylül 2024'te Kayseri'de attığı gol sonrası sessizliğe bürünmüştü. 26 yaşındaki yıldız, Galatasaray derbisinde fileleri havalandırıp galibiyeti getirmişti. Kasımpaşa deplasmanında da penaltıyla takımına 1 puan kazandırdı. Gedson bu sezon 42 resmi maçta 10 gole ulaştı. Kariyerinde ilk kez çift haneli gol sayısını gördü.