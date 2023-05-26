Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Yoğun mesai
Giriş Tarihi: 26.5.2023

Yoğun mesai

Ogün ŞAHİNOĞLU
Yoğun mesai

Cenk Tosun ile hafta başında 2 yıllık mukavele yapılacak. İmzanın hemen ardından siyah-beyazlılar, kaleci Mert Günok ve Salih Uçan için de masaya oturmayı planlıyor

Beşiktaş, attığı ve attırdığı gollerle opsiyonunu devreye alan Cenk'in kontratını yenileyecek. Otomatik uzayan sözleşmenin yerine 2 yıllık yeni mukavele yapılacak. Rakam, Cenk'in gelecek sezon normal şartlarda alacağı 18 milyon TL'nin üzerinde olacak. Ayrıca gol primi ve başarı bonusları da sözleşmede yer alacak. İki taraf arasındaki son görüşmenin hafta başında yapılacağı ve imzaların atılacağı belirtildi. Cenk'in ardından sıra Mert Günok'a gelecek. Yönetim, 1 yıl kontratı kalan 34 yaşındaki file bekçisine 2 yıllık yeni anlaşma önerdi. Milli eldivenin 1 milyon Euro seviyesinde yıllık ücrete imza atması bekleniyor. Salih Uçan ile de 2 yıllık mukavele uzatılacak. Yönetim, yeni sezon kampı başlamadan iç transferdeki sözleşme durumlarını noktalayacak.

ORSİC PAZARINDA KARTAL DA VAR
ADI Galatasaray ve Trabzonspor'la anılan Mislav Orsic'le Beşiktaş'ın da ilgilendiği ancak ilk tercih olmadığı belirtildi. Sol kanat arayışlarını sürdüren ve birçok isimle görüşen siyah-beyazlı kulübün, öncelik verdiği oyuncuyu transfer edemezse Hırvat yıldız için girişimde bulunacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın, 30 yaşındaki futbolcuyu Dinamo Zagreb döneminden bu yana takip ettiği gelen bilgiler arasında

EN ÇOK OKUNANLAR

İmamoğlu'nun hakaret ettiği pazarcı Mehmet Özdemir: PKK işbirlikçileri tezgahıma gelemez
Demokrat Partili Faik Tunay: HDP bizi mahvetti, Kılıçdaroğlu kazanırsa erken seçime gider
SMA'lıları 'şovuna' alet eden Mansur Yavaş'a Bakan Koca'dan zor soru!
CHP'nin 'Aynı adreste kayıtlı 300 seçmen' yalanı çabuk söndü! O yer Emniyet Müdürlüğü çıktı
Sinan Oğan'dan muhalefetin linçlerine tepki: HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Biz kazanırsak Türkiye kazanır
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda finalin adı belli oldu! Başakşehir, uzatmalarda Ankaragücü’nü devirdi…
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi PKK yanıtı: Bunu ispatlayamazsan namertsin
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı açıkladı! Otomotiv bayilerine ceza yağdı
ARKADAŞINA GÖNDER
Yoğun mesai
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA