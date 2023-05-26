Yoğun mesai

eşiktaş, attığı ve attırdığı gollerle opsiyonunu devreye alan Cenk'in kontratını yenileyecek. Otomatik uzayan sözleşmenin yerine 2 yıllık yeni mukavele yapılacak.Ayrıca gol primi ve başarı bonusları da sözleşmede yer alacak. İki taraf arasındaki son görüşmenin hafta başında yapılacağı ve imzaların atılacağı belirtildi. Cenk'in ardından sıra Mert Günok'a gelecek. Yönetim, 1 yıl kontratı kalan 34 yaşındaki file bekçisine 2 yıllık yeni anlaşma önerdi.Salih Uçan ile de 2 yıllık mukavele uzatılacak. Yönetim, yeni sezon kampı başlamadan iç transferdeki sözleşme durumlarını noktalayacak.Galatasaray ve Trabzonspor'la anılan Mislav Orsic'le Beşiktaş'ın da ilgilendiği ancak ilk tercih olmadığı belirtildi. Sol kanat arayışlarını sürdüren ve birçok isimle görüşen siyah-beyazlı kulübün, öncelik verdiği oyuncuyu transfer edemezse Hırvat yıldız için girişimde bulunacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın, 30 yaşındaki futbolcuyu Dinamo Zagreb döneminden bu yana takip ettiği gelen bilgiler arasında