Yüzde 100 favoriyiz

Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ ikinci yarı için net konuştu
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ SABAH TV'ye konuştu. Kocadağ, "Kampta Şenol hoca, takımıtam olarak görme imkânıbuldu. Faydalı bir kampgeçti. Lig için neler uygulayacağını,kafasındaki planlarıdaha iyi gördü. Ligde yüzde100 favori takımlardan biriyiz.Uzun bir araya girdik. Dönüşnasıl olacak bunlar çok önemli.Takım olarak lige motivebir şekilde kaldığımız yerdendevam edeceğiz. Ve yarıştabiz varız" ifadesini kullandı. Emre Kocadağ, sözleşme yenilemekisteyen Josef De Souza için de şu yorumu yaptı: "Şenol Güneş'in kararı çok önemli. Hocamızın isteği doğrultusunda,devam etmek tabi ki isteriz.Takımdaki oyuncular içinrapor alacağız. Taraftarımıziçin ikinci yarı çok iyi geçecekinşallah. Bize destek olmayadevam etsinler."