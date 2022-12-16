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Giriş Tarihi: 16.12.2022

Yüzde 100 favoriyiz

Yüzde 100 favoriyiz

Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ ikinci yarı için net konuştu

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ SABAH TV'ye konuştu. Kocadağ, "Kampta Şenol hoca, takımı tam olarak görme imkânı buldu. Faydalı bir kamp geçti. Lig için neler uygulayacağını, kafasındaki planları daha iyi gördü. Ligde yüzde 100 favori takımlardan biriyiz. Uzun bir araya girdik. Dönüş nasıl olacak bunlar çok önemli. Takım olarak lige motive bir şekilde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve yarışta biz varız" ifadesini kullandı. Emre Kocadağ, sözleşme yenilemek isteyen Josef De Souza için de şu yorumu yaptı: "Şenol Güneş'in kararı çok önemli. Hocamızın isteği doğrultusunda, devam etmek tabi ki isteriz. Takımdaki oyuncular için rapor alacağız. Taraftarımız için ikinci yarı çok iyi geçecek inşallah. Bize destek olmaya devam etsinler."

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